Mariana Arceo, la atleta que le ganó la carrera al coronavirus

(CNN Español)– Mariana Arceo Gutiérrez, pentatleta mexicana, recientemente publicó un video en sus redes sociales asegurando que es la primera atleta mexicana en recuperarse del coronavirus.

Arceo aseguró haber contraído el coronavirus covid-19 mientras se preparaba en Barcelona para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Mariana también había informado que en el centro deportivo donde se encontraba hubo un contagio y por ello los atletas concentrados tuvieron que desalojar. En cuanto regresó a México fue diagnosticada e internada en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).

La pentatleta fue medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, título que le otorgó el cupo a Tokio 2020. Y también en 2019, se coronó campeona del mundo en Budapest en esta especialidad.

El pentatlón moderno es una disciplina que combina, como su nombre lo indica, cinco disciplinas: equitación, natación, tiro de precisión, esgrima y carrera a campo traviesa.

Este fue el mensaje completo de Arceo luego de superar la enfermedad.

Estar de este lado no es nada fácil, por favor sigan los protocolos de los especialistas para que ustedes no se vean afectados. Soy la primer mexicana en recuperar la salud 🙏👏💪 después de una neumonia causada por el coronavirus. . . . La salud es lo más importante. #covid_19 #graciasmexico #COVID2019 #sisepuede #quedateencasa

