Courteney Cox dice que ni siquiera recuerda haber estado en ‘Friends’

Noticias CNN

(CNN) — El episodio en el que Courteney Cox olvida hasta que estuvo en “Friends”.

La actriz apareció a través de videollamada en el programa de Jimmy Kimmel, donde reveló que realmente no recuerda mucho sobre interpretar a la chef Monica Geller.

“No recuerdo ni siquiera haber estado en el programa, tengo tan mala memoria”, se rió, y agregó: “Recuerdo que obviamente amaba a todos allí y me divertía y recuerdo ciertos momentos de mi vida. Estuve allí, pero no recuerdo algunos episodios”.

Cox dijo que ha comenzado a ver el programa, que compró en Amazon Prime.

La actriz participó en un juego de preguntas y respuestas de YouTube Quarantine Minilogue, con todas las preguntas basadas en su personaje en “Friends”. Cox perdió ante el primo de Kimmel (5-0). Ella no sabía con quién fue el primer beso de Mónica, cuándo aprendió Mónica a decir la hora (a los 13), y quién orinó en su pierna en el episodio “The One With The Jellyfish”.

Al final, Cox pidió a los televidentes que donaran a Meals On Wheels. También habló sobre la grabación del especial de reunión de “Friends”, con Cox y sus coprotagonistas Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc y David Schwimmer, que se pospuso debido al brote de coronavirus.