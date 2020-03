Obsesionarse con el interior de las casas de las celebridades se ha convertido en la nueva televisión obligada

Noticias CNN

(CNN) — A medida que más y más celebridades comparten cómo pasan su tiempo permaneciendo “más seguros en casa”, echar un vistazo a sus residencias se ha convertido en un popular nuevo pasatiempo para el resto de nosotros.

Trevor Noah, quien ha estado transmitiendo desde un escritorio dentro de su apartamento de Manhattan en medio de la pandemia de coronavirus, dio inicio a su edición del martes por la noche de “The Daily Social Distancing Show” al dirigirse a las muchas personas que le enviaron un correo electrónico para preguntarle sobre su gusto por los objetos y el Arte.

“Recibí muchas preguntas suyas en línea sobre los objetos que están detrás mío. El otro día la gente me preguntó por qué la planta se estaba muriendo, así que la reemplacé”, bromeó.

Ha llenado su espacio con arte y libros, como “Wild Beautiful Places”, un libro de fotografía de National Geographic con fotos de todo el mundo, junto con un libro sobre Barack Obama.

Noah dijo que la gente también sentía curiosidad por las “cosas redondas” en su casa que parecen esculturas.

“Estas son en realidad cúpulas de herencia africana, que una madre entrega a su hijo para recordarle el vínculo que siempre compartirán”, explicó.

La copresentadora de “The View”, Joy Behar, se ha unido a la transmisión del programa vía satélite desde su casa, donde se sienta frente a un pequeño y acogedor rincón de lectura. La moderadora del programa, Whoopi Goldberg, también ha presentado desde su casa, generalmente sentada en una silla blanca, con flores rojas en un florero detrás de ella. (Ambas son ejemplo de buen gusto dentro de hermosas residencias).

After several days of adjusting to life at home amid the coronavirus pandemic, the co-hosts share the ups and downs of their new way of life as they adhere to social distancing protocols.

— The View (@TheView) March 23, 2020

Jimmy Fallon, quien actualmente produce “The Tonight Show: At Home Edition” desde su casa ubicada en los Hamptons, ha utilizado su sala de recreación como un set. La sala está llena de juegos, juguetes y un tobogán realmente impresionante.



Jimmy’s CVS monologue joke is a crowd pleaser! 🧻 #FallonAtHome



“Fácilmente, entre las 5 mejores cosas de esta pandemia está haber descubierto que Jimmy Fallon tiene un TOBOGÁN en su casa como el 100%”, escribió un espectador en Instragram.

“¿Soy yo o alguien más piensa que la casa de Jimmy es realmente genial y quiere vivir allí?”, Escribió otra persona.

Save With Stories, donde actores y periodistas notables leen libros en las redes sociales para recaudar dinero para los niños que necesitan comidas durante la pandemia, es un tesoro virtual del gusto por el diseño de las celebridades.

Por ejemplo, Sarah Michelle Gellar tiene un gran bar, completo con una coctelera de martini.



“Pig the Pug” by Aaron Blabey (published by @scholasticinc) – read by @sarahmgellar . THIRTY MILLION CHILDREN rely on school for food. Responding to the needs of kids during these school closures, @savethechildren and @nokidhungry have a new fund @SAVEWITHSTORIES to support food banks, and mobile meal trucks, and community feeding programs with funds to do what they do best—and also—with educational toys, books, and worksheets to make sure brains are full, as well as bellies. . If you can manage a one time gift of $10, please text SAVE to 20222. If another amount would work better for you, please visit our website—link in bio. There is no maximum and there is no minimum—together we will rise and together we can help. . Thank you and stay safe. XX #SAVEWITHSTORIES



Katie Couric ama el fuego ardiente.



“The Brand New Kid” by Katie Couric, illustrated by Marjorie Priceman – read by @katiecouric . THIRTY MILLION CHILDREN rely on school for food. Responding to the needs of kids during school closures, @savethechildren and @nokidhungry have a new fund @SAVEWITHSTORIES to support food banks, and mobile meal trucks, and community feeding programs with funds to do what they do best—and also—with educational toys, books, and worksheets to make sure brains are full, as well as bellies. . If you can manage a one time gift of $10, please text SAVE to 20222. If another amount would work better for you, please visit our website—link in bio. There is no maximum and there is no minimum—together we will rise and together we can help. . Thank you and stay safe. XX #SAVEWITHSTORIES



La casa de Ellen DeGeneres está llena de animales y arte precioso.



“Ellen DeGeneres Home” by Ellen DeGeneres ♥️♥️♥️ – read by @theellenshow . THIRTY MILLION CHILDREN rely on school for food. Responding to the needs of kids during school closures, @savethechildren and @nokidhungry have a new fund @SAVEWITHSTORIES to support food banks, and mobile meal trucks, and community feeding programs with funds to do what they do best—and also—with educational toys, books, and worksheets to make sure brains are full, as well as bellies. . If you can manage a one time gift of $10, please text SAVE to 20222. If another amount would work better for you, please visit our website—link in bio. There is no maximum and there is no minimum—together we will rise and together we can help. . Thank you and stay safe. XX #SAVEWITHSTORIES



“La idea de que ahora de repente tenemos una idea de cómo viven las celebridades, cómo decoran, cuánto dinero gastan, si viven o no en una casa grande o en una casa modesta… Es porno de diseño de interiores”, le dijo a CNN Lori Levine, fundadora de Flying Television, una firma global de relaciones públicas y marketing.

Levine dice que ha prestado mucha atención a las fotografías enmarcadas en publicaciones de celebridades desde sus casas.

“¿Hay muchas fotos con la familia o solo con los Obama? Kristen Bell tiene una repisa en la chimenea llena de cosas y eso nos hace sentir más cerca a ella. Las bolsas de basura en el piso de la cocina nos gustan mucho porque las hace sentir más genuinas”, dijo. “Hemos estado viendo reality shows durante tanto tiempo, que inmediatamente nos sentimos atraídos por cualquier cosa que nos dé una parte de la vida real”.

¿Pero cuándo pasa de compartir la vida en casa a presumir?

“Dado que estamos en un entorno de refugio covid-19 en sus hogares y encerrados, necesitamos que nuestros famosos se sientan más castigados y nos levanten y nos hagan saber que todos estamos juntos en esto”, dijo Levine.

Puede haber una reacción violenta si están mostrando demasiado, agregó Levine, diciendo que las celebridades pueden seguir el ejemplo de Cardi B., quien publicó un video con un fondo blanco simple para una publicación sobre personas que no pueden pagar la atención médica.

Francesco Bilotto, un experto en diseño y entretenimiento televisivo con sede en Nueva York, lo ve un poco diferente.

“Necesitamos dulces aspiracionales más que nunca”, dijo a CNN.

“No quiero que Ellen [DeGeneres], Oprah [Winfrey], Jimmy Fallon, Trevor Noah, mis Amas de Casa o cualquier talento importante sea ‘normal’, incluso por el hecho de ser apropiados durante este tiempo en nuestro mundo”. bromeó, y agregó: “¿Estoy celoso? Sí, pero ese es un sentimiento natural que tuve antes de esto. Y lo tendré después”.

Bilotto dijo que encontró consuelo mientras veía a Oprah Winfrey visitar a su compañero de toda la vida en su casa de huéspedes. (No se imaginaba que ella viviera en un lugar menos que ese).



Today @oprah joined @ariannagab for an Instagram Live to fill us in on what she’s doing while she’s social distancing—and just like the rest of us, it’s made up of reading, binge-watching, and pancakes. But there was one person missing: @stedmangraham. Although he does not have the virus, the couple decided that Stedman should quarantine separately in the guest house after several recent flights and some business travel. We’re happy both Lady O and Gentleman Graham are both safe 🙏🏽 Tap the link in our bio for more!



“Oprah puso en cuarentena a Stedman en su casa de huéspedes eso fue bastante lujoso, y aun así ridículo”, dijo. “Pero esa es su realidad. Entonces, en lugar de celos, siento alegría al saber que algunas cosas no han cambiado”.

“La mayoría de nosotros somos voyeuristas por naturaleza”, explicó Bilotto. “Tener una visión prohibida de sus vidas es la verdadera obsesión”.

Las estrellas, en realidad no son como nosotros.