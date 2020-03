Fiscalía General de Venezuela abre investigación a Guaidó por “intento de golpe de Estado”

Noticias CNN

(CNN Español) – El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este jueves que su despacho abrió una investigación por “intento de golpe de Estado” contra el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela.

“Abrimos para tal efecto el MP-69482-2020 (número de investigación) y designado a los Fiscales 22NN y 30NN para adelantar las correspondientes investigaciones: en donde Clíver Alcalá declara públicamente que junto a Guaidó y asesores norteamericanos pretendían bañar de sangre a Venezuela”, publicó Saab en su cuenta de Twitter.

LEE: Gobierno de Trump acusa a Maduro de narcoterrorismo y ofrece US$ 15 millones por información que lleve a su captura

El fiscal, señalado por la oposición de responder a las órdenes del gobierno de Maduro, dice que basó su decisión en declaraciones de Clíver Alcalá Cordones, un general retirado del Ejército venezolano, quien en un mensaje en video publicado el jueves en sus redes sociales dijo ser parte de una supuesta trama para planificar una acción militar en Venezuela contra Maduro e implicó a Juan Guaidó.

El gobierno de Maduro informó el miércoles que habría detectado un intento de ingreso de armas a través de la frontera con Colombia, acusando a Alcalá Cordones de querer ejecutar “asesinatos selectivos, magnicidio, e intento de colocación de aparatos explosivos”.

El militar retirado, que fue allegado al fallecido presidente Hugo Chávez, se encuentra entre los funcionarios actuales y anteriores del gobierno de Venezuela que fueron acusados el jueves por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de narcoterrorismo y corrupción.

La declaración en la que implicó a Guaidó la hizo tras conocerse la acusación del gobierno estadounidense.

Alcalá Cordones le dijo a CNN que no tiene miedo a ser procesado por las acusaciones de narcotráfico. “No he hecho nada malo y estoy seguro que todo esto es un error”, dijo. Aseveró que no tiene intenciones de huir de Colombia, donde reside actualmente, y ratificó sus señalamientos sobre la supuesta conspiración contra el gobierno de Maduro.

CNN contactó al equipo de Juan Guaidó sobre los señalamientos de Clíver Alcalá y la investigación abierta por la Fiscalía. Se espera una reacción en las próximas horas.

El gobierno venezolano ha implicado a Guaidó en múltiples planes conspirativos desde que se declaró presidente interino de Venezuela en enero de 2019. El líder opositor ha desestimado este tipo de acusaciones calificándolas de “novelas” y considerándolas una distracción.