Embajada de Estados Unidos en El Salvador informa sobre “vuelos humanitarios” para trasladar a ciudadanos y residentes permanentes

(CNN Español) — La Embajada de Estados Unidos en El Salvador informó este miércoles que dos aerolíneas privadas realizarán “vuelos humanitarios” para trasladar a ciudadanos y residentes permanentes desde el país centroamericano hacia Florida y Texas.

Mediante un comunicado en su página web, la sede diplomática dijo que las personas que quieran salir del país deben hacer reservaciones directamente con Eastern Airlines y Global Guardian. Agregó que no se necesita contactar a la embajada.

Eastern Airlines realizará vuelos hasta el 29 de marzo y su destino será Houston, Texas. Se pueden hacer reservaciones en

Global Guardian llevará a cabo vuelos el 26 y 27 de marzo hacia Miami, Florida, dijo la Embajada en Twitter este miércoles. Se puede solicitar información al correo electrónico operationscenter@globalguardian.com.

El Salvador contaba hasta este miércoles con 13 casos confirmados de coronavirus. El gobierno ha impulsado varias medidas para reducir su contagio, entre estos una cuarentena domiciliar obligatoria nacional.

El Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero fue cerrado el 17 de marzo y sólo mantiene operaciones para recibir transporte de carga y llevar a cabo misiones humanitarias.

