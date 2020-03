Con 96 votos a favor y cero en contra, el Senado de EE.UU. aprueba el histórico plan de estímulo de US$ 2 billones

Noticias CNN

(CNN) — En los últimos minutos del miércoles, el Senado de EE. UU. aprobó un histórico paquete de estímulo de US$ 2 billones para dar una sacudida a una economía tambaleante por la pandemia de coronavirus.

De esta forma se pone fin a días de intensas negociaciones que produjeron algunas de las medidas más costosas y de mayor alcance que el Congreso ha considerado alguna vez.

La votación final fue de 96 a cero a favor del proyecto de ley.

La medida representa el paquete de ayuda de emergencia más grande en la historia de EE. UU. y la acción legislativa más importante tomada para abordar la crisis de coronavirus que se intensifica rápidamente, que está abrumando a los hospitales y está deteniendo gran parte de la economía.

Ahora, el proyecto de ley irá a la Cámara de Representantes para su votación. El líder de la mayoría de la Cámara baja, Steny Hoyer, anunció el miércoles por la noche que los legisladores se reunirán el viernes a las 9 am para considerar el paquete de ayuda. El plan es aprobar el proyecto de ley por voto de voz y el presidente Donald Trump ha indicado que promulgará la medida.

Los líderes de la Casa Blanca y el Senado llegaron a un acuerdo importante el miércoles por la mañana sobre el paquete. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, anunció formalmente el acuerdo en el piso del Senado, describiéndolo como “un nivel de inversión en tiempos de guerra para nuestra nación”.

El texto legislativo del acuerdo final fue publicado el miércoles por la noche antes de una votación final. Los elementos clave de la propuesta son US$ 250.000 millones reservados para pagos directos a individuos y familias, US$ 350.000 millones en préstamos para pequeñas empresas, US$ 250.000 millones en beneficios de seguro de desempleo y US$ 500.000 millones en préstamos para empresas en dificultades.

El plan llevará una masiva infusión de ayuda financiera a una economía en dificultades, muy afectada por la pérdida de empleos, con disposiciones para ayudar a los trabajadores y familias estadounidenses afectados, así como a las pequeñas empresas y las principales industrias, incluidas las aerolíneas.

Según el plan, las personas que ganan US$ 75.000 en ingresos brutos ajustados o menos obtendrían pagos directos de US$ 1.200 cada una, mientras que parejas casadas que ganan hasta US$ 150.000 recibirán US$ 2.400 y US$ 500 adicionales por cada hijo. El pago se reduciría según los ingresos, reduciéndose por completo en ingresos de US$ 99.000 para solteros y US$ 198.000 para parejas sin hijos.

Además, el proyecto de ley proporcionaría una gran cantidad de fondos para los hospitales más afectados, US$ 130.000 millones, así como US$ 150.000 millones para los gobiernos estatales y locales que tienen problemas de efectivo debido a su respuesta al coronavirus.

También incluye una disposición que impediría que Trump y su familia, así como otros altos funcionarios del gobierno y miembros del Congreso, obtengan préstamos o inversiones de los programas del Tesoro incluidos en el plan de estímulo, según la oficina del líder de la minoría Chuck Schumer.