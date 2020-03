1.000 horas de televisión para ver durante la cuarentena

Noticias CNN

(CNN) — El equipo de Entretenimiento de CNN está aquí para ayudar a quienes se mantienen “más seguros en casa” durante la pandemia de coronavirus.

Aquí están algunos de las series más largas para disfrutar en cuarentena:

“ER”

George Clooney, Eriq La Salle, Sherry Stringfield y Anthony Edwards in “ER.” (NBC / Cortesía Everett Collection).

15 temporadas (331 episodios) = 242,73 horas de televisión (14.564 minutos)

Recientemente hice este maratón. Es audaz. Valiente. Es inductor de hipocondría. Sin embargo, por encima de todo, volver a ver este drama hospitalario lleno de talento te cautivará, ya sea la primera vez que veas o la quinta. Los personajes son diversos, las historias fueron innovadoras para la época y la escritura es atemporal. — Sandra González

“Mad Men”

Elisabeth Moss como Peggy Olson.

7 temporadas (92 episodios) = 75,8 horas de televisión (4.548 minutos)

Al igual que su personaje central, el ejecutivo de publicidad Don Draper (Jon Hamm), “Mad Men” es melancólico y misterioso. Me enganché en cada escena de sus siete temporadas (2007-2015), tratando de descifrar el código de la iluminación oscura omnipresente del creador Matthew Weiner y las frecuentes pausas significativas. Este es el tipo de espectáculo que bebes como un whisky escocés, mientras ves a hombres y mujeres muy defectuosos fumar en cadena y beber a través en la década de 1960. La atención al detalle por sí sola hace que “Mad Men” sea digna de ver, pero Elisabeth Moss en su papel de máxima líder en el papel de Peggy Olson es realmente una justificación suficiente para ver la serie. — Megan Thomas

Puedes verlo en Netflix

‘Nip / Tuck’ y ‘Justified’

6 temporadas cada una (78 episodios y 100 episodios, respectivamente; tiempo de ejecución variado) = 131,2 horas de televisión (7.872 minutos)

Episodio 503 de ‘Justified’. (Crédito: Prashant Gupta/FX)

Además de “The Shield”, la serie “Nip / Tuck” —que se estrenó en 2003— fue uno de los programas más importantes en términos de transformar FX en un escaparate de dramas vanguardistas y de estilo premium, además de marcar un gran avance para Ryan Murphy (quien desde entonces ha hecho “American Horror Story” “Glee”, etc.) como autor y productor. Oscuro y morbosamente divertido, el programa que protagonizaron a Dylan Walsh y Julian McMahon como un par de amigos de toda la vida convertidos en exitosos cirujanos plásticos, y Joely Richardson como la esposa del primero. Los episodios comienzan con ellos preguntándole a un posible paciente: “¿Qué no te gusta de ti”. A pesar de los episodios periódicos de exceso en las últimas temporadas, en general, hubo muchas cosas buenas en este drama provocativo.

“Justified”, por su parte, presenta a Timothy Olyphant en el papel estelar como un vicealguacil en Estados Unidos con una actitud de mejor pedir perdón que permiso, y con un amigo de la infancia (interpretado por Walton Goggins) que se volvieron criminales. Con historias en serie y un grupo de actores de apoyo increíbles en su entorno de Kentucky, se sintió como un giro muy moderno en el drama policial mezclado con un western. Como beneficio adicional, el programa también entregó un final de primer nivel. (Olyphant, por cierto, retrató a un hombre de la ley en otro drama digno de maratón: “Deadwood” de HBO). — Brian Lowry

Mira ambos programas a través de FX en Hulu.

“Veronica Mars”

(Crédito: Michael Desmond/Hulu)

4 temporadas (72 episodios) y 1 película = 53,35 horas de contenido (3.201 minutos)

Con el mundo aparentemente girando fuera de control, necesitamos el sentido común, con un lado de sarcástico, que es Veronica Mars. Inicialmente centrada en una estudiante de secundaria convertida en investigadora privada (interpretada por Kristen Bell), “Veronica Mars” te dará todo lo que necesitas: drama, suspenso, comedia y lo mejor, la relación entre ella y Logan. Ambientada en el sur de California, en la ciudad costera ficticia de Neptuno, es una mezcla entre las mejores partes de “Beverly Hills 90201”, “Laguna Beach” y “Murder She Wrote”. La serie, que se emitió entre 2004 y 2007, fue tan querida que los espectadores literalmente quisieron que volviera a existir con una campaña de Kickerstarter. Primero con una película de 2014 y luego Hulu revivió el programa con una cuarta temporada en 2019. Relájate y combina ingenio con Veronica para un escape muy necesario. — Lisa Respers France

Mírala en Hulu.

“Sex and the City”

6 temporadas (94 episodios) y 2 películas = 52,1 horas de contenido (3.126 minutos)

Si eres un fanático de las comedias románticas, entonces siéntate en tu sofá y prepárate un coctel porque esta serie es para ti. El programa, que relata la vida romántica de cuatro amigas muy diferentes en Nueva York, puso a las mujeres en todas partes a elegir si eran Carrie, Charlotte, Samantha o Miranda durante su transmisión original entre 1999-2004. “Sex and the City” también inspiró dos largometrajes, pero no preguntes sobre esa tercera película. -. Chloe Melas (CNN, como HBO, es propiedad de WarnerMedia)

Mírala en Amazon Prime y HBO Now.

“Supernatural”

15 temporadas (320 episodios hasta ahora) = 224 horas de contenido (13.440 minutos)

En quince temporadas, “Supernatural” se ha convertido en el Sendero Macizo del Pacífico de la televisión. Y viene con altibajos similares. Altos: los dos hermanos cazadores de monstruos en el centro de este drama son fáciles de querer, aportan ligereza a una premisa oscura a veces y son atractivos. El conjunto de personajes que los rodean durante el transcurso del espectáculo es encantador. Y es posible que te sorprenda gratamente lo rápido que la serie se convierte en algo más que cosas que chocan en la noche. Bajos: hay algunos fragmentos más lentos en el camino, pero las pausas creativas son parte de cualquier viaje digno a la televisión. “Supernatural”, ahora en su última temporada (la temporada actual no se transmite en línea, pero se puede comprar), es una de las producciones de televisión que terminan en medio de la propagación del coronavirus. Esto sucedió cuando el elenco y el equipo aún tenían aproximadamente dos episodios de la serie que quedaban por filmar. Entonces, aunque no estamos seguros de cuándo llegará el programa a una conclusión adecuada, una vez que hayas consumido más de 300 episodios, ya eres un miembro leal del fandom global conocido como #SPNFamily y para eso realmente no hay fin. — Sandra Gonzalez

Míralo en Netflix.

Grandes comedias basadas en personajes

13 temporadas (112 episodios colectivos hasta ahora) = 46,83 horas de contenido (2.810 minutos)

Generalmente no me gustan los programas que necesitan muchos efectos especiales, o personajes que viven en el espacio. Simplemente no puedo con ellos. Lo que sí me encanta son los programas basados en personajes, con pequeños actores y muy buena escritura. Aquí están algunos de mis favoritos:

“Catástrofe” (Míralo en Amazon Prime)

Durante los 24 episodios grabados en Londres, un estadounidense llamado Rob hace un viaje de negocios y se encuentra con Sharon, una maestra irlandesa, en un bar, y tienen una noche de sexo. Eso se convierte en un asunto de una semana y cuando Rob regresa a casa, Sharon le dice que está embarazada. Entonces, se casan y viven juntos como una familia. Es dulce, triste, divertida y real.

“Casual” (Míralo en Hulu)

Tommy Dewey interpreta a Alex Cole y protagoniza esta serie de 44 episodios de Hulu, centrada en las citas y la vida con su hermana y su sobrina adolescente. Michaela Watkins interpreta a Dewey, una hermana recién divorciada que se muda. Esta serie es una joya escondida.

“Better Things” (Míralo a través de FX en Hulu; está transmitiendo una nueva temporada ahora)

Parece que muchas personas están descubriendo el genio de la creadora y estrella del programa, Pamela Adlon. Ella interpreta a una actriz y madre soltera que trabaja y cría a sus tres hijos, tiene un exesposo egoísta, una madre anciana y algunos mejores amigos únicos. Ella es tan real que esta serie te llega al corazón.

“Forever” (Míralo en Amazon Prime)

Parte del atractivo de este programa fue el misterio que condujo al lanzamiento. No quiero hablar demasiado, pero Fred Armisen y Maya Rudolph interpretan a June y Oscar, quienes han vivido su versión casada del día de la marmota hasta que una serie de eventos sacuden las cosas. Es una delicia de una temporada. — Marianne Garvey.

“Bones”

12 temporadas (246 episodios) = 180,4 horas de televisión (10.824 minutos)

Este serie policial-criminal comparte mucho ADN (juego de palabras) con otros —siempre hay un caso de asesinato de la semana— mucha charla científica y un peculiar conjunto de personajes. Pero lo que distinguió esta serie durante 12 temporadas fue la magia de los dos protagonistas: Temperance Brennan (Emily Deschanel) y Seely Booth (David Boreanaz), que tenían una química (juego de palabras de ciencia # 2) que no tiene igual en este género. Esta elección es buena por varias razones. Si viste la serie durante su ejecución original, la repetición es fácil, agradable y tan divertida como la viste la primera vez. Para los novatos, el programa tiene menos momentos de calma en la escritura que esperarías obtener de un programa que duró tanto tiempo. — Sandra Gonzalez

Míralo en Hulu.

Gran total, para aquellos que llevan la cuenta: más de 1.006 horas (o 60.385 minutos) de televisión