La amenaza de otro virus al sistema sanitario español

(CNN Español) — El personal sanitario español se enfrenta a una pandemia que ha dejado a más de 5.400 de su personal infectado, un 13% fuera de servicio. Y ahora se enfrenta a otro virus… el que circula por internet y que pretende romper todo el sistema informático de los hospitales, dijo el lunes el director adjunto operativo de la policía española, José Ángel González.

En una rueda de prensa en Madrid, González dijo que el personal médico podría ser objetivo de un envío masivo de correos electrónicos con un virus muy peligroso y malicioso.

Captura de la señal de video institucional de La Moncloa, del director operativo adjunto de la Guardia Civil, Laurentino Ceña (i), junto al director operativo adjunto de la Policía Nacional, José Ángel González (d), durante la rueda de prensa de este lunes en el Palacio de la Moncloa. EFE/MONCLOA

Si bien ahora mismo servicios de la policía española confirmaron a CNN que no hay constancia de ataques concretos a computadores de hospitales, las fuerzas de seguridad de ese país piden a los profesionales del sector que estén atentos ante posibles ataques como ya hubo en el sistema sanitario británico en mayo de 2017.

Entonces al menos 48 centros médicos de ese país fueron infectados por un virus llamado WannaCry. El virus ya había atacado cerca de 300.000 computadores en 150 países

En su cuenta oficial de Twitter, la policía española dice que ahora se trata del NetWalker, un ransomware que se distribuye por correo electrónico con encabezado con palabras referentes al coronavirus.

El Ransomware es un software malicioso que secuestra los datos de la computadora o un dispositivo móvil. Encripta estos datos y de esa manera impide el el acceso a su usuario hasta que éste no pague un rescate en un breve espacio de tiempo.

(Crédito: DAMIEN MEYER/AFP via Getty Images)

Por eso la policía española también distribuyó un folleto donde se recuerda a los usuarios qué pueden hacer para protegerse de este tipo de ataques.

Entre los consejos, advierte de no abrir enlaces o ventanas emergentes ni ejecutar programas de origen desconocido. No instalar aplicaciones de origen desconocido o que no estén en sitios oficiales. Instalar antivirus en los dispositivos, hacer copias de seguridad de nuestros archivos, y actualizar nuestro software.

La policía española también alertó de la publicación en redes sociales de más de 200 falsas noticias y mentiras con la intención de crear alarma social en los receptores.

El Ministerio de Interior español también denunció estafas en la red de páginas que ofrecen productos milagrosos o incluso diagnósticos del coronavirus.