Las caras de los trabajadores de salud que luchan contra el coronavirus en todo el mundo

(CNN) — Mientras el mundo se refugia colectivamente para protegerse contra el coronavirus, los profesionales médicos acuden en primera línea para trabajar largas horas atendiendo a un número creciente de personas contagiadas.

Uno de ellos es el Dr. Nicola Sgarbi, de 35 años, quien sin saberlo se convirtió en parte de una creciente tendencia fotográfica de los trabajadores de la salud frente a este aumento exponencial de pacientes enfermos.

Italia ha sido indicativa del aumento de las infecciones. El sábado, el país tenía más de 47.000 casos de coronavirus y unas 4.000 muertes por la enfermedad. Sgarbi es un médico en formación que trabaja en la UCI del hospital civil de Baggiovara en Módena, Italia.

Casi todo lo relacionado con el turno de Sgarbi el 13 de marzo fue parte de su nueva normalidad desde el brote: trabajar 12 horas para tratar a los pacientes de covid-19 mientras usaban equipo de protección. Pero a eso de las 8 de la noche de ese día, se quitó la máscara y se tomó una selfie rápida, algo que rara vez hace.

“Principalmente tomé la foto por dos razones. Primero, para enviársela a mi pareja, para decirle que había terminado mi turno en el trabajo y que iba camino a casa, ligeramente magullado”, dijo Sgarbi a CNN por correo electrónico. “En segundo lugar, mostrársela a mi hija de 1 año cuando haya crecido. Le contaré sobre este momento”.

La foto de Sgarbi se publicó en Facebook y Reddit, donde se compartió más de 74.000 veces y se votó al menos 118.000 veces, respectivamente. La foto generó elogios y comparaciones mundiales con “Batman y Superman en uno“, entre otras cosas.

Desde entonces, se han publicado numerosas fotos e historias de trabajadores de la salud con y sin equipo de protección. Cada una captura el costo físico y emocional que esta pandemia está teniendo.

Sherry Dong, de 25 años, es una enfermera registrada que ha trabajado en la UCI en el Hospital Johns Hopkins en Baltimore por más de dos años. El viernes, compartió una foto en Reddit tomada durante un día agitado en el trabajo. La foto se tomó en la parte superior de la página principal de Reddit y recolectó más de 2.100 comentarios.

“Mi corazón está agradecido y mi mente está triste viendo a profesionales médicos de todo el mundo ponerse en riesgo para luchar contra este brote. Creo que la comunidad médica ha encontrado varias formas de lidiar con los medios sociales”, dijo Dong a CNN en un mensaje de Reddit.

“Nuestros lectores no informados deben asegurarse de no contribuir al creciente problema de la escasez de suministros (es decir: máscaras N95, mascarillas, desinfectantes, guantes, etc.) y considerar donar a hospitales locales”, dijo.

Algunas de las fotos más llamativas han salido de Wuhan, China, el epicentro de Covid-19.

Se tomó un retrato el 17 de febrero de las marcas dejadas en la cara de la enfermera Cao Shan después de trabajar en la sala de aislamiento en el Hospital Jinyintan de Wuhan, designado para pacientes con coronavirus.

“Ella y su esposo, un médico que también trabaja en el hospital, han dormido en el vehículo durante 23 noches para evitar riesgos virales, ahorrar tiempo de viaje y darles a sus colegas la habitación de hotel cercana asignada”, decía el pie de foto.

Estas fotos son una importante tradición oral que, con suerte, proporcionará una historia de advertencia al público en general, dijo la Dra. Anna Yaffee, directora de la Sección de Salud Global en Medicina de Emergencia de la Universidad de Emory. Yaffee espera que estas imágenes sean un poderoso recordatorio de las realidades que enfrentan los profesionales de la salud en la primera línea todos los días.

“La gente puede no estar al tanto de las realidades de la atención en salud en general y ciertamente no durante esta pandemia, pero espero que compartir las imágenes refuerce el punto de que hay personas que trabajan incansablemente las 24 horas del día para salvar vidas con atención a quienes están enfermos, por coronavirus y por cualquier otra dolencia”, dijo Yaffee a CNN por correo electrónico.

“No somos héroes, solo estamos haciendo nuestro trabajo, y ahora nuestros trabajos nos piden más en un momento en que tenemos menos recursos para trabajar. Estamos haciendo esto porque nos importa”.

Sgarbi no se siente como un héroe. Es simplemente una “persona normal que ama su trabajo y que, ahora más que nunca, está orgulloso de hacerlo al entregarlo todo”, escribió en Facebook.

“Nunca había visto algo así en mi carrera”, dijo Sgarbi a CNN. “Creo que para superar este momento extremadamente exigente, necesitamos el esfuerzo y el compromiso de todos y cada uno de nosotros”.