El coronavirus trae consigo una peligrosa plaga de predicciones del fin del mundo

(CNN) — En el verano de 2008, una psíquica anciana que afirmó que comenzó a recibir premoniciones a los 5 años publicó un libro que contenía una predicción ominosa.

“Alrededor de 2020, una enfermedad grave similar a la neumonía se extenderá por todo el mundo, atacando los pulmones y los bronquios y resistiendo todos los tratamientos conocidos”, dijo. “Casi más desconcertante que la enfermedad en sí será el hecho de que de repente desaparecerá tan rápido como llegó, atacará de nuevo diez años después y luego desaparecerá por completo”.

La predicción desapareció de la memoria pública y la autora del libro, Sylvia Browne, murió en 2013. Pero la pandemia de coronavirus ha atraído una nueva atención al libro de Browne, “Fin de los días: predicciones y profecías sobre el fin del mundo”. Ha subido al número 2 en la lista de no ficción de Amazon, y las copias físicas ahora se venden por cientos de dólares.

El gobierno y los funcionarios de salud pública han emitido todo tipo de pautas para ayudar a las personas a protegerse contra la propagación del covid-19. Pero hay otro contagio que los expertos parecen incapaces de detener: la plaga de profetas que advierte que el coronavirus es una señal de que estamos al “fin de los días”.

Hay algo en las pandemias que hace que las personas en pánico vacíen sus mentes junto con los estantes de los supermercados. Innumerables advertencias del día del juicio final como la predicción de Browne se están extendiendo en línea, combinando los temores del coronavirus con todo, desde la paranoia política sobre “#unmundo gobernado por la ONU” hasta los incendios forestales australianos y los enjambres de langostas en África.

Lo que impulsa a estos ‘profetas’ del día del juicio final

Muchos incluyen lecturas extremadamente inexactas del Libro de Apocalipsis. A menudo, estos profetas pandémicos terminan sus predicciones con firmas como “SI NO TIENES UNA BIBLIA, ¡COMPRA UNA!”.

Tal vez no sea de extrañar que algunas personas se estén abasteciendo de armas y municiones.

Pero algunos que estudian religión y profecías para ganarse la vida dicen que es hora de que estos profetas y psíquicos de las redes sociales tomen una cuarentena forzada. Los agoreros están perjudicando la salud espiritual y psicológica de las personas, dicen.

También afirman saber que incluso las figuras más veneradas de la religión no se atrevieron a asumir. Cada vez que Ulrich Lehner, un teólogo católico de la Universidad de Notre Dame en Indiana, se encuentra con un predicador de redes sociales que advierte que el covid-19 significa que el fin del mundo está cerca, está tentado a tuitear esta respuesta: “Mateo 24:36.”

Algunas personas han estado acaparando comida a medida que se propaga el brote de coronavirus.

Ese es el pasaje cuando Jesús dice sobre el fin del mundo: “Pero sobre ese día u hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre”.

“Jesús mismo dijo: ‘No sabes la hora’, sin embargo, algunos profetas autodenominados hoy parecen saber más que los ángeles que rodean el trono de Dios”, dice Lehner.

Lehner dice que algunos de los profetas del fin del mundo pueden estar motivados por otro pecado: el orgullo.

“Quizás en estos tipos que crean pánico masivo también hay un cierto orgullo, una hinchada confianza en sí mismos de ‘tengo una información especial”, dice Lehner, autor de “Dios no es agradable: rechazar la teología de la cultura pop y descubrir el Dios por el que vale la pena vivir”. “Si eso no es diabólico, no sé lo que es”.

Pero un hombre que vinculó al covid-19 con las escrituras bíblicas dice que no estaba tratando de esparcir el miedo.

Elisha Jones, el director juvenil de una iglesia en el sureste de Texas, tuiteó una captura de pantalla de una publicación de Facebook que citaba 2 Crónicas 7: 13-15. Ahí es donde la Biblia dice que Dios le dijo a Salomón: “Cuando cierro los cielos para que no llueva, u ordeno langostas para devorar la tierra o envío una plaga entre mi gente … Sanaré la tierra” si la gente “se aparta de sus malos caminos”.

Una usuaria del metro de Nueva York usa un pañuelo para proteger su mano mientras se sostiene de un tubo el 19 de marzo.

Alguien escribió un pie de foto sobre el pasaje bíblico que decía: “Incendios forestales australianos: la lluvia fue retenida. África – plaga de langostas. Pandemia mundial – covid-19”.

Jones le dijo a CNN que estaba tratando de advertir a la gente que “Jesús dijo que estas cosas sucederían” y que la Tierra está sufriendo “dolores de parto antes de la segunda venida de Jesús”.

“Creo absolutamente que podría ser un signo directo de algo que Dios dijo que sucedería, o incluso un precursor de lo que vendrá”, dice Jones sobre el covid-19 y otros eventos mundiales.

Hay una larga historia de malas predicciones del día del juicio final

Cualquiera sea el motivo, las predicciones del día del juicio final no tienen un buen historial.

¿Recuerdas Y2K? ¿Qué tal el reciente “Apocalipsis Maya”?

Algunas personas señalaron el final del calendario maya el 21 de diciembre de 2012, para concluir que también significaba el final de el mundo. Advirtieron sobre maremotos gigantes y que la Tierra colisionaría con otro planeta. Las ventas de kits de supervivencia se dispararon, y hubo informes de que un hombre en China construyó un arca de Noé moderna.

Pero esas malas predicciones no son un fenómeno moderno.

Algunos apocalípticos han construido enormes búnkers bajo tierra. Ron Hubbard, director de Altas Survival Bunkers, dremuestra cómo bombear aire manualmente en un refugio.

Los historiadores dicen que muchos cristianos en la Europa del siglo XVII predijeron que el mundo terminaría en 1666 porque los números “666” representaban la marca de la Bestia mencionada en el Libro de Apocalipsis de la Biblia. Cuando el Gran Incendio de Londres, que duró cuatro días, estalló ese año, muchos lo vieron como el cumplimiento de la profecía.

Browne, la autora y psíquica, fue constantemente criticada por la inexactitud de sus profecías cuando estaba viva. Existen numerosos informes de que ella hizo afirmaciones erróneas sobre crímenes que aumentaron el sufrimiento de las familias de las víctimas. Incluso predijo que moriría de vejez a los 88 años… murió a los 77 años.

Incluso la predicción más famosa de Browne, sobre una misteriosa enfermedad respiratoria en 2020, se ve diferente bajo una luz crítica.

Snopes, el sitio web de verificación de hechos, dijo que “lanzar afirmaciones vagas sobre eventos probables no es una predicción” al examinar la profecía de Browne. Calificó su predicción como no verdadera o falsa, sino como una “mezcla” que contiene elementos significativos tanto de verdad como de falsedad.

“No está claro si la ‘predicción’ de Browne fue un golpe de suerte, considerando que el libro fue escrito después del brote de SARS”, dijo Snopes.

Muchos repiten mitos sobre el Apocalipsis

Si hubiera un premio para la fuente más incomprendida por malas predicciones, iría al Libro de Apocalipsis. Puede ser el crossover definitivo de la Biblia: las imágenes y el lenguaje de ningún otro libro han penetrado tanto en la cultura popular.

Incluso las personas que nunca han leído la Biblia están familiarizadas con sus referencias: Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, el Dragón Rojo, el 666 y los siete tazones de la peste.

El Libro del Apocalipsis está lleno de imágenes tan contagiosas que un teólogo que ha estudiado su texto lo llama un libro “multimedia” cuyas imágenes populares funcionan como una enfermedad infecciosa.

Estantes vacíos en un supermercado en Londres, el 19 de marzo de 2020.

“Se separan del texto más grande y circulan como pequeños virus en nuestra cultura que se conectan a otras cosas y es cuando realmente despegan y se propagan”, dice Timothy Beal, autor de “El Libro de Apocalipsis: una biografía”.

Beal dice que muchas personas que citan el Apocalipsis entienden mal el significado y el simbolismo.

“Casi ninguna de las personas que hablan del Apocalipsis realmente se sentaron y lo leyeron”, dice. Muchas personas, por ejemplo, creen que el “Rapto” o Arrebatamiento, cuando se cree que Jesús regresa al final de la era y todos los cristianos, vivos y muertos, se levantarán en el aire para encontrarse con él, está en Apocalipsis.

No es cierto, dice Beal.

No hay mención explícita del Rapto en Apocalipsis. Hay referencias al concepto en las escrituras como 1 Corintios 15:52, que dice: “… porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados imperecederos, y nosotros seremos transformados”.

Pero Beal dice que la teoría del Rapto en realidad se originó en el trabajo del siglo XIX de un teólogo llamado John Nelson Darby.

Un policía revisa la temperatura de pasajeros en un puesto de control en Manila, Filipinas, el 16 de marzo de 2020.

¿Y qué sobre el anticristo? ¿No está eso en el Apocalipsis?

No, dice Beal.

El escritor del primer libro de Juan en el Nuevo Testamento advierte sobre los “anticristos” genéricos que niegan que Jesús sea el mesías. Pero no hay una figura como el personaje central de la película, “The Omen”, un astuto hijo de Satanás con el número 666 grabado en su cuerpo.

Entonces, ¿qué pasa con el 666? ¿No está en el Apocalipsis?

Sí, pero no se refiere a Satanás. En cambio, los teólogos dicen que el número hace referencia a otra encarnación del mal para los primeros cristianos: Nerón, el emperador romano.

Jones, el director juvenil de la iglesia de Texas, citó el Apocalipsis 15: 1-3, que advierte sobre “siete ángeles con siete plagas”.

“No creo que publicar cosas de esa naturaleza sea propagar el miedo”, dice Jones. “Creo que Dios vendrá pronto y habrá cosas que se escribieron que sucederán, cosas que pueden parecer un poco aterradoras, pero creo que reafirma lo que Dios dijo que sucedería”.

Por qué invocar escenarios del fin del mundo puede ser dañino

Invocar pasajes bíblicos del “fin de los tiempos” en realidad puede reforzar la fe de algunas personas al dar significado a eventos que parecen crueles y arbitrarios.

Pero las personas que invocan las imágenes aterradoras del Apocalipsis en relación con el covid-19 pueden hacer más que equivocarse con las Escrituras. Pueden dañar la salud psicológica de los demás, dice Beal.

“Tuve una estudiante que estaba leyendo el Apocalipsis afuera en el paseo marítimo y se durmió y se despertó en medio de una tormenta eléctrica. Tuvo un ataque de pánico absoluto porque sintió que estaba en el libro”, dice Beal, un profesor de religión de la Universidad Case Western Reserve en Ohio.

Las predicciones del día del juicio final de la Biblia también pueden conducir a otro peligro: no hacer nada, dice Beal. Él cree que las personas que sufren pánico por algo como el covid-19 pueden ignorar otros problemas crónicos que amenazan la supervivencia de la humanidad, como el cambio climático.

Cientos de personas hacen fila para entrar a Costco el 14 de marzo de 2020 en Novato, California.

“Puede conducir a un llamado a la inacción”, dice Beal sobre interpretaciones erróneas del Apocalipsis. “Es decir, la gente dirá que todo esto está sucediendo debido al plan de Dios y que va a empeorar antes de que mejore, así que no hay nada que podamos hacer al respecto porque es la voluntad de Dios”.

Pero eso probablemente no impedirá que la gente invoque el Apocalipsis cuando golpee una pandemia. Durante siglos ha sido el libro de referencia para los profetas del fin del mundo que advierten sobre la propagación de las “plagas de los últimos tiempos” y los patrones climáticos extraños.

Un erudito cuestionó si el Libro de Apocalipsis predijo el coronavirus en una columna reciente para el Christian Post, y concluyó que “el temblor final será mucho más intenso que esto”.

Muchos eruditos bíblicos, sin embargo, dicen que el libro del Apocalipsis no es realmente sobre el fin del mundo. Más bien, se trataba del fin del mundo de su autor, un judío devoto y antiguo seguidor de Jesús. Estaba luchando por comprender cómo el imperio romano había asaltado Jerusalén en el año 70 d. C. y quemó su gran templo después de sofocar una revuelta judía.

La destrucción del templo de Jerusalén fue incomprensible para algunos seguidores anteriores de Jesús. Habían esperado que Jesús regresara “con poder” y conquistara Roma antes de inaugurar la nueva era. Pero Roma había conquistado la patria de Jesús.

Un voluntario usa un traje de protección mientras fumiga para desinfectar un complejo residencial el 5 de marzo en Beijing, China.

El libro del Apocalipsis fue la forma en que el autor recordaba a los primeros cristianos que Dios y la justicia prevalecerían en última instancia, dice Lehner, el teólogo de Notre Dame.

“El libro del Apocalipsis no es un libro sobre predicciones sino un libro de consuelo”, dice Lehner.

Consolación es lo que la gente debería difundir en las redes sociales en este momento, no las predicciones del fin del mundo, dice. Lehner dice que en los últimos días ha visto hermosas oraciones e incluso mensajes humorísticos en las redes sociales que le han levantado el ánimo, e insta a las personas a comunicarse con aquellos que pueden estar aislados.

Hacerlo puede no ser tan emocionante como compartir predicciones de fatalidad. Pero antes de decidir ponerse en contacto con tu Nostradamus interior, comparte una palabra amable en lugar de una predicción del día del juicio final, dice.

Al final te sentirás mejor, y también muchos de nosotros que necesitaremos toda la ayuda que podamos obtener en los días difíciles que vienen.