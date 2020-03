Desde “Bohemian Rhapsody” hasta “My Sharona”, la gente reescribe canciones clásicas con letras inspiradas en el coronavirus

Noticias CNN

(CNN) — Ahora que millones de estadounidenses están refugiados en sus hogares para evitar la propagación del nuevo coronavirus, las personas están haciendo todo lo posible para mantenerse cuerdos. Para algunos, eso significa reescribir las letras de sus canciones favoritas para darle un poco de ligereza está grave situación.

Algunos apelan al compositor que llevan en su interior para reelaborar los clásicos de Billy Joel, Queen y otros que, con nuevas e inteligentes composiciones, reflejan cuán drásticamente nuestras vidas han cambiado en los últimos días.

Puede que te sorprendas de lo bien que encajan estas letras, en nuestros tiempos.

‘We Didn’t Start the Fire’

Comenzando con Harry Truman, este clásico de 1989 de Billy Joel guarda semejanza con más de 100 eventos históricos y cifras entre 1949 y finales de los 80. Brittany Barkholtz, una mujer de Minnesota, fanática de Billy Joel, no pudo dormir una noche a principios de este mes, y decidió reescribir parte de la canción con letras que reflejan la crisis actual, según reportó Rolling Stone.

“Las escuelas cierran, Tom Hanks, problemas en los grandes bancos, no hay vacuna, cuarentena, no se ve más papel higiénico. Prohibición de viajar, Weinstein, pánico covid-19, NBA, desapareció, ¿qué más tengo que decir aaaaa”, fue parte de la composición que publicó Barkholtz en Twitter.

pic.twitter.com/Lz6FD0FF4A

— Doodrun (@DoodRun) March 12, 2020

La mujer le dijo a Rolling Stone que mucha gente ha dicho que debería hacer una canción completa, “lo que podría ser divertido “. ” Para mí es una locura porque no soy artista ni humorista. Solo soy una persona aburrida y normal que hizo una broma de Billy Joel”, expresó.

“Bohemian Rhapsody”

Con letras que comienzan con: “¿Es esta la vida real?, ¿Es solo fantasía?”, este éxito de 1975 de Queen, parece referirse a la emergencia de salud pública que todos estamos viviendo. Pero Dana Jay Bein, comediante de Cambridge, Massachusetts, decidió transformar la canción en una “Coronavirus Rhapsody” completa, publicada en una serie de 12 tuits.

“¿Es esto un dolor de garganta? ¿Es solo alergias?

Atrapado en un encierro. No hay escapatoria de la realidad.

No te toques los ojos. Solo desinfectante de manos rápidamente.

Solo soy un niño pobre, no tengo seguridad laboral.

Debido a la fácil propagación, aunque

Lávate las manos, recostándote.

Miré por la ventana, la curva no me parece más plana, a mí “, comienza la parodia de Bein.

Su versión tocó las fibras más sensibles: ha sido retuiteada más de 170.000 veces.

I’ve lost my mind.

I wrote Coronavirus Rhapsody:

Is this a sore throat?Is this just allergies?Caught in a lockdownNo escape from reality.

— Dana Jay Bein (#DJB) #CoronavirusRhapsody (@danajaybein) March 18, 2020

“My Sharona”

Este pegadizo sencillo del 1979, de The Knack , trata sobre cómo el vocalista Doug Fieger se enamoró de su exnovia, llamada Sharona.

Pero hoy nuestras preocupaciones no son tanto encontrar a nuestra alma gemela como encontrar una tienda con papel higiénico.

Entonces Chris Mann, un cantante profesional que compitió en la segunda temporada de “The Voice”, reescribió la canción para reflejar esa preocupación: “Yo necesito papel higiénico, papel higiénico, papel higiénico. Me he quedado sin papel higiénico, es mi corona”, canta.

“Tengo que hacer una compra, bueno, eso suena divertido

¿Por qué estoy aquí arriesgando mi vida, corona?

¿Dónde hay un maldito espacio de estacionamiento? ¡ M*****, me toqué la cara!

¡Espera, creo que finalmente atrapé mi corona!”

Desde que lo publicó en YouTube, la parodia de Mann ha alcanzado más de 1 millón de visitas.

“Leave (Get Out)”

Para los jóvenes de los 90 que nunca han escuchado las canciones anteriores, tal vez recuerden haber cantado esta canción de JoJo después de separarse de su novio de la escuela secundaria.

Con letras como, “Get out right now. It’s the end of you and me”, este himno de rupturas del 2004 nos ayudó a superar algunos momentos difíciles.

Ahora, la propia JoJo lo ha reeditado para la crisis del coronavirus con un nuevo título: “Chill (Stay In)”. Gracias a ella, todos tenemos una nueva canción pegadiza para recordarnos a quedarnos en casa.

“Nunca pensé que la corona podría ser una pe**a tan desagradable

Ahora que está aquí, muchacho, todo lo que quiero es que uses el sentido común.

¡Quédate ahí! ¡Ahora mismo! Hazlo por la humanidad. Estoy loco ** por eso, pero sobreviviremos “, canta JoJo.

JoJo dice que tuvo la idea de un comentario durante su transmisión en vivo.

“Alguien… dijo: ‘Deberías cambiar la letra de ‘Leave (Get Out)’ y decirle a la gente que se quede en este momento’”, dijo Jo Jo a “Good Morning America”. “Y yo dije ‘Sabes, tienes razón’. Es una gran idea”.