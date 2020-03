Oprah Winfrey niega rumores ‘horribles y falsos’ de arresto

Noticias CNN

(CNN) — Oprah Winfrey negó los informes de que fue arrestada y su casa allanada por la policía.

La presentadora de televisión de 66 años y magnate de los medios se convirtió en uno de los principales temas de Twitter el martes por la noche después de que comenzaron a circular rumores en las redes sociales de que ella, junto con otras celebridades, había sido arrestada por tráfico sexual.

Después de ser informada de los rumores, Winfrey recurrió a Twitter el miércoles para disiparlos.

Just got a phone call that my name is trending. And being trolled for some awful FAKE thing. It’s NOT TRUE. Haven’t been raided, or arrested. Just sanitizing and self distancing with the rest of the world. Stay safe everybody.🙏🏾

— Oprah Winfrey (@Oprah) March 18, 2020

En Twitter le dijo a sus 42,8 millones de seguidores: “Acabo de recibir una llamada telefónica que dice que mi nombre está en tendencia. Y que lo están usando por algo horrible y FALSO”.

“NO ES VERDAD”, agregó, “No he sido allanada ni arrestada”.

Ella terminó la publicación recordándoles a sus seguidores que estaba haciendo su parte para frenar la propagación del nuevo coronavirus al practicar el distanciamiento social.

“Simplemente estoy desinfectando y en autoaislamiento como el resto del mundo. Manténgase a salvo a todos”, dijo.

CNN se ha comunicado con los representantes de Winfrey para obtener más comentarios.

Oprah parece ser la más reciente víctima famosa de QAnon, un grupo compuesto por varias personas que operan de forma independiente en línea, que defienden escandalosas teorías de conspiración publicadas en todas las plataformas de redes sociales.

Este grupo publica historias falsas de una conspiración a gran escala que enfrenta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra una élite global que busca asesinarlo.

Una publicación de Facebook que todavía está activa en la plataforma (tiene más de 1.000 compartidos) afirma que una casa en Boca Ratón, Florida, que dicen que es la casa de Oprah, fue confiscada y acordonada.

Un video de transmisión en vivo de YouTube, con más de 48.000 vistas, extiende aún más esa conspiración, diciendo que toda la casa está acorralada con pancartas policiales.

Y Oprah no es la única víctima de la última teoría falsa conspirativa de QAnon.

Una publicación en Twitter, con más de 2.100 retuits o compartidos, afirma falsamente que Tom Hanks, que dio positivo por coronavirus en Australia, fue arrestado por pedofilia. Continúa diciendo que otras celebridades pronto serán arrestadas.

El grupo también ha promovido la teoría de la falsa conspiración conocida como “Pizzagate”.

Esa teoría ha tenido algunas consecuencias peligrosas. En 2017, un hombre de Carolina del Norte, armado con un rifle de asalto, abrió fuego en una pizzería de Washington.

Afirmó que estaba tratando de encontrar y rescatar esclavas sexuales infantiles que creía que estaban detenidas en el restaurante, una creencia supuestamente basada en su lectura de una historia falsa que circuló en línea que conectó al asesor de campaña de Hillary Clinton a la pizzería a través de mensajes codificados en sus correos electrónicos filtrados.

El hombre finalmente se rindió y nadie resultó herido. Fue condenado por cargos de armas y ahora está cumpliendo una pena de prisión de cuatro años.