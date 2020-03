Una peligrosa ‘prueba de autocomprobación’ del coronavirus está circulando en las redes sociales. He aquí por qué deberías evitarla

Noticias CNN

(CNN) — Contrariamente a lo que algunos puedan pensar, no todo en las redes sociales está basado sobre hechos comprobables.

El caso en cuestión: una reciente “prueba de autocomprobación simple” del coronavirus que según los expertos médicos es completamente inexacta.

Escrito en lo que parece ser la aplicación de notas de iPhone, la publicación de tres partes afirma falsamente que las personas pueden descubrir si tienen coronavirus simplemente conteniendo la respiración durante más de 10 segundos. Si pueden contener la respiración sin toser, la prueba afirma que no tienen el virus.

La publicación, que comenzó a circular Twitter, Facebook y correos electrónicos la semana pasada, fue falsamente acreditada a un miembro de la “junta del Hospital de Stanford”. La portavoz de Stanford Health Care, Lisa Kim, dijo a CNN que la publicación “peligrosa” no está afiliada a Stanford Medicine y que “contiene información inexacta”.

Para desacreditar toda la información falsa incluida en la publicación, CNN habló con el Dr. Robert Legare Atmar, un especialista en enfermedades infecciosas del Baylor College of Medicine.

Misinformation about COVID-19 symptoms and treatment falsely attributed to Stanford is circulating on social media and in email forwards. It is not from Stanford. Official information from Stanford is available at https://t.co/LlNXeyuejP.

— Stanford University (@Stanford) March 13, 2020

LEE: Trump dice que está considerando recomendar la cuarentena o toque de queda para los “puntos críticos” del coronavirus

Mito: El agua potable te protegerá del coronavirus

AFIRMACIÓN: “Si no bebes suficiente agua con más frecuencia, el virus puede ingresar a la tráquea y a los pulmones”.

Quien escribió la publicación también escribió que las personas deben beber agua “al menos cada 15 minutos” para lavar el virus a través de la garganta y hacia el estómago, donde el ácido supuestamente matará al virus.

REALIDAD: Atmar dijo que no hay evidencia de ningún otro virus respiratorio que demuestre que este enfoque funciona.

“Incluso si funcionara –que no funciona– la gente todavía respira por la nariz, no solo por la boca”, dijo Atmar a CNN. “Esto solo protegería la boca y no la nariz”.

Mito: Hacer gárgaras con agua y sal evitará el coronavirus

AFIRMACIÓN: “Una solución simple de sal en agua tibia será suficiente”.

Junto con el gorgoteo de una solución de agua y sal, la publicación también sugirió que beber agua tibia puede matar el virus.

REALIDAD: Según los datos de otros virus respiratorios, “no se esperaría que el agua salada funcionara”, dijo Atmar.

Al recomendar a las personas que tomen agua tibia, la publicación implica que la temperatura del agua inactiva el virus, lo que Atmar dijo que es completamente incorrecto.

Mito: Si puedes contener la respiración durante 10 segundos, estás bien

AFIRMACIÓN: “Respira profundamente y contén la respiración durante más de 10 segundos. Si lo completas con éxito sin toser, sin molestias, rigidez u opresión, demuestra que no hay fibrosis en los pulmones, básicamente indica que no hay infección”.

REALIDAD: Atmar dijo que esto simplemente “no es correcto”.

“Cuando alguien tiene una infección viral aguda, puede ser difícil respirar profundamente y no toser porque las vías respiratorias están irritadas. Eso es todo lo que significa. No dice nada sobre la fibrosis, aunque las personas con fibrosis podrían tener dificultades para hacerlo. Ser capaz de contener la respiración durante 10 segundos tampoco significa que alguien no tenga coronavirus”.

Mito: Si tienes secreción nasal, es solo un resfriado

AFIRMACIÓN: “Si tienes secreción nasal y esputo, tienes un resfriado común. La neumonía por coronavirus es una tos seca sin secreción nasal”.

REALIDAD: Esto no es completamente cierto, dijo Atmar. Una secreción nasal puede ser un síntoma de gripe, alergias y otras enfermedades.

Y si bien muchos pacientes del coronavirus tienen tos seca, aquellos con neumonía por coronavirus también han tenido o podrían tener una tos productiva o “húmeda” que produce flema (esputo), según Atmar.

LEE: Los 7 mitos sobre el coronavirus que no debes creer… ni difundir

Mito: Si tienes el coronavirus, contraerás neumonía

AFIRMACIÓN: “El virus luego se mezcla en un fluido nasal que ingresa a la tráquea y luego a los pulmones, causando neumonía”. La publicación también dice que el virus primero infecta la garganta, lo que daría a los pacientes un dolor de garganta durante tres o cuatro días antes de mezclarse con un líquido nasal.

REALIDAD: Esto tampoco es del todo exacto. La secuencia de tiempo para los síntomas del coronavirus varía de paciente a paciente, y no todos los pacientes tendrán dolor de garganta, dijo Atmar.

No todas las personas con dolor de garganta tienen coronavirus, y no todos los pacientes con coronavirus desarrollarán neumonía.

Mito: Los pacientes con coronavirus experimentarán una sensación de ahogamiento

AFIRMACIÓN: “La congestión nasal no es como la normal. Sientes que te estás ahogando”.

REALIDAD: Esto no es cierto. “Eso no suena como ningún virus respiratorio, muchos pacientes con coronavirus no han tenido ninguna infección nasal”, dijo Atmar a CNN.

Mito: Para cuando una persona con coronavirus sea hospitalizada, sus pulmones habrán experimentado fibrosis

AFIRMACIÓN: “Para el momento en que tengan fiebre y/o tos y vayan al hospital, el pulmón generalmente tiene un 50% de fibrosis y es demasiado tarde”.

La fibrosis es la cicatrización irreversible del pulmón que puede provocar insuficiencia respiratoria.

REALIDAD: Esto es totalmente incorrecto.

“Esta información es extremadamente alarmista”, dijo Atmar. “La fibrosis solo se desarrolla en la minoría de pacientes y el 80% de los pacientes con coronavirus experimentan solo los síntomas leves de la enfermedad, por lo que esto es incorrecto”.

El período de incubación del coronavirus, dijo Atmar, es de dos a 14 días. Los síntomas generalmente comienzan con cinco a seis días de exposición, y la primera semana incluye tos, dolor de garganta, fiebre y dolores musculares. Solo la minoría de pacientes experimentará la segunda semana de síntomas respiratorios graves y estará en riesgo de fibrosis.

Si bien el coronavirus es un problema que todo el mundo debería tomar en serio, la difusión de información falsa puede ser peligrosa y mortal.

Si no estás seguro de si algo que estás leyendo sobre el coronavirus es correcto, lo mejor que puedes hacer es consultar con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) o tu departamento de salud local, no las redes sociales.