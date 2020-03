Taylor Swift les pide a sus millones de seguidores quedarse en casa en medio de la pandemia de coronavirus

Noticias CNN

(CNN) – Taylor Swift les está pidiendo a las personas que practiquen el distanciamiento social.

La cantante publicó un mensaje en Instagram este domingo para pedirles a sus 128 millones de seguidores quedarse en casa después de ver “muchas reuniones, encuentros y fiestas sucediendo”.

“Los amo tanto y necesito expresar mi preocupación acerca de que las cosas no se están tomando lo suficientemente en serio en este momento”, escribió Swift en una historia de Instagram. “Todavía estoy viendo muchas reuniones, encuentros y fiestas sucediendo. Este es el momento de cancelar los planes, realmente aislarse todo lo que puedan y no asumir que como no se sienten enfermos es posible que no estén transmitiendo algo a alguien mayor o vulnerable a esto. Es un momento realmente aterrador, pero necesitamos hacer sacrificios en este momento”, añadió.

Swift no es la única artista que ha pedido a las personas aislarse voluntariamente.

Ariana Grande recurrió a Twitter para pedirle a sus 72 millones de seguidores que se quedaran en casa.

please pic.twitter.com/N9WkKyVNn1

— Ariana Grande (@ArianaGrande) March 15, 2020