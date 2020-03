Polémica entre El Salvador y México por vuelo con supuestos casos de coronavirus

Noticias CNN

(CNN Español) – El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó cerrar este lunes temporalmente el aeropuerto internacional San Óscar Arnulfo Romero, ubicado a 40 kilómetros de San Salvador, a vuelos comerciales porque supuestamente en uno procedente de México viajarían 12 personas diagnosticadas con coronavirus, según el mandatario.

El vuelo 431 de Avianca, que salía de Ciudad de México rumbo a San Salvador, fue cancelado antes que los pasajeros abordaran la aeronave, confirmó la aerolínea en sus redes sociales. Además, la compañía agradeció al mandatario salvadoreño por alertar sobre el estado de los pasajeros.

En un tuit, Bukele criticó a las autoridades de México por permitir que los pasajeros viajaran aparentemente en esas condiciones. “Qué irresponsables las autoridades mexicanas. Esos pacientes deberían estar aislados, no circulando en el aeropuerto”, escribió el mandatario.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, respondió a los señalamientos del presidente de El Salvador. “Presidente Bukele: el vuelo de Avianca que menciona se canceló porque se suspendieron todos los vuelos a San Salvador. ¿Podría ud. compartirnos cuáles son los 12 casos de coronavirus que menciona y dónde se confirmaron? Es lo responsable en este y en cualquier otro caso”, escribió en Twitter.

Posteriormente, Ebrard publicó que todas las personas de ese vuelo fueron valoradas por las autoridades aeroportuarias. “Las autoridades sanitarias del aeropuerto valoraron a los pasajeros de AVIANCA a San Salvador y no han encontrado ningún enfermo por coronavirus, incluyendo a 12 jóvenes salvadoreños que portaban cubrebocas”, indicó el canciller, antes de explicar que se le había informado a Bukele del caso.

Las autoridades sanitarias del aeeopuerto valoraron a los pasajeros de AVIANCA a San Salvador y no han encontrado ningún enfermo por coronavirus, incluyendo a 12 jóvenes salvadoreños que portaban cubrebocas. Le he informado al Presidente Bukele a quien sé le dará mucho gusto.

Bukele no ha respondido públicamente al mensaje de Ebrard. Sin embargo, en su cuenta de Twitter aseguró que el aeropuerto de El Salvador ha reanudado funciones. “Las aerolíneas han aceptado los nuevos protocolos sanitarios y extremarán medidas”. Sin embargo, aclaró que los vuelos desde México están suspendidos.

El hub del aeropuerto de El Salvador ha reanudado funciones. Las aerolíneas han aceptado los nuevos protocolos sanitarios y extremarán medidas.

Por el momento, todos los vuelos provenientes de México están suspendidos. Lamentamos las molestias que esto pueda causar.

