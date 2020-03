¿Estás preocupado por el coronavirus? Si uno de tus seres queridos tiene más de 60 años, lee esto

Noticias CNN

El nuevo coronavirus puede infectar a cualquier persona, pero son los adultos mayores, de 60 años en adelante, quienes tienen más probabilidades de enfermarse gravemente.

Algunos consejos son aplicables a cada generación, pero existen precauciones específicas que los adultos mayores deben tomar para proteger su salud.

Hablamos con dos geriatras y obtuvimos orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para reunir lo que las personas de 60 años en adelante necesitan saber sobre el nuevo coronavirus.

Puedes ver la información completa aquí y compartirla con tus seres queridos. Pero recuerda: las recomendaciones para COVID-19 pueden cambiar a medida que los funcionarios aprendan más, así que monitorea las actualizaciones de tu departamento de salud local y los CDC.

¿Cuál es tu nivel de riesgo?

Los CDC dicen que los “adultos mayores” y las personas con enfermedades crónicas graves tienen más probabilidades de enfermarse gravemente por COVID-19.

Los expertos en enfermedades infecciosas definen a los “adultos mayores” como cualquier persona de 60 años en adelante, por lo que las personas en ese grupo de edad deben ser cautelosas.

Es posible contraer el virus a una edad más temprana, pero es más peligroso en adultos mayores porque el sistema inmunitario se debilita con la edad, dijo el Dr. Samir Sinha, director de Geriatría para el Sistema de Salud Sinaí y la Red de Salud Universitaria de Toronto.

Las personas mayores de 80 años deben tener aún más precaución. Un informe publicado en la revista médica JAMA que examinó a más de 72.000 pacientes chinos con coronavirus encontró que la tasa de mortalidad general fue del 2,3%. Pero en adultos mayores de 80 años, la tasa de mortalidad aumentó al 15%.

Si vives en una comunidad donde hay un brote, también corres un mayor riesgo de infección. Sigue los consejos a continuación.

Las precauciones que debes tomar ahora

Cancela todas las citas médicas no esenciales, dijo la Dra. Carla Perissinotto, profesora asociada en la División de Geriatría del Departamento de Medicina de la Universidad de California en San Francisco.

Ya sea que se trate de un chequeo estándar, una cita de seguimiento para una afección estable o un procedimiento que tú pediste, si puede esperar, entonces debería hacerlo.

Si tienes una cita importante por venir, considera hacerlo en una videollamada o desde tu teléfono inteligente. La tecnología de telesalud permite a los médicos consultar con pacientes que tal vez no puedan abandonar sus hogares.

Dile a un amigo, un ser querido, un compañero de trabajo o un vecino si te preocupa la enfermedad. Designa a uno de ellos como contacto de emergencia a quien puedas llamar con inquietudes o solicitudes de ayuda.

De lo contrario, haz lo que harías durante la temporada de gripe: lávete las manos con frecuencia, de la manera correcta (prepárete para leer mucho sobre esto). Usa desinfectante para manos cuando no haya agua y jabón disponibles, aunque es preferible lavarse las manos.

¿Qué productos debes comprar?

Los CDC recomiendan tener suficientes comestibles y artículos de tocador a mano que te duren un “período de tiempo prolongado”. Sin embargo, no hay una línea de tiempo para el brote de COVID-19, así que piensa en lo básico.

Abastécete de pasta de dientes, detergente, filtros de agua, etc.

Prepara comidas y congélelas si te preocupa la comida.

Pero dotarte de medicamentos con anticipación no siempre es posible, dijo Perissinotto. Es probable que puedas cambiar tu receta a un suministro de 90 días. Si esto no es posible, los CDC sugieren medicamentos para pedidos por correo.

Cómo debes alterar tus actividades diarias

Los adultos mayores que viven en comunidades donde el virus se ha propagado deben tomar precauciones adicionales.

Evita los lugares públicos donde las multitudes puedan reunirse o los edificios con poca ventilación donde el riesgo de transmisión sea mayor, dijeron los CDC.

No necesitas desconectarse de la vida pública, solo debes estar atento cuando te relaciones con otros.

Los adultos mayores aún deben hacer ejercicio y comer bien, tal como lo harían en cualquier otra época del año, indicó Sinha.

Y de nuevo, es necesario lavarse las manos de manera constante y adecuada antes, durante y después de estar en áreas públicas.

Cómo debes manejar los viajes

Los CDC desaconsejan los viajes en avión no esenciales para adultos mayores. Varias aerolíneas estadounidenses ya han reducido sus horarios de vuelo para los próximos meses.

También es aconsejable que te mantengas alejado de los cruceros por ahora. Los pasajeros de cruceros tienen un mayor riesgo de transmisión de persona a persona con todos los espacios reducidos, informaron los CDC, por lo que si ya tienes planes de crucero, lo mejor es cancelarlos.

Lo que necesitas saber sobre el autoaislamiento

Los CDC recomiendan que los grupos de alto riesgo en comunidades con brotes se queden en casa tanto como sea posible y que las personas que creen que están enfermas se aíslen.

Fortalece tu sistema inmunológico comiendo superalimentos 2:29

Pero el aislamiento a largo plazo puede ser perjudicial. Perissinotto estudia los efectos del aislamiento social en adultos mayores, y dijo que la soledad y la depresión son “enormes riesgos de mortalidad”.

“No creo que la solución sea estar totalmente desprovisto de contacto social”, comentó. “Sí, hay cierta prudencia que debemos tener en el distanciamiento social, pero también debemos tener cuidado de no aislarnos más, puede ser muy perjudicial”.

Entonces, si necesitas aislarte:

No cortes el contacto con familiares o amigos.

Manténte en contacto para actualizarlos de tu condición y evitar el aburrimiento.

Si los grupos de los que eres miembro todavía se están reuniendo y ninguno de los otros miembros está enfermo, Perissinotto agregó que debería estar bien que asistas.

Solo ten cuidado. Es una elección individual, por lo que si no asistir reduciría un poco la ansiedad, también está bien.

Y si vas, asegúrate de lavarte las manos con jabón.

Lo que puede hacer tu familia

Para ayudarte, tu familia debe pensar en el futuro.

Perissinotto recomienda que familiares, amigos y vecinos de adultos mayores hagan un inventario en caso de que el adulto mayor necesite aislarse en casa.

¿Tiene esta persona lo que necesita para pasar un período prolongado dentro? Si no, ayúdalos a preparar los suministros.

Si su cuidador falta al trabajo por estar enfermo, ¿hay alguien que pueda intervenir para cuidarlo? Ten un plan para asegurarte de que recibirán atención si la necesitan.

Si tienen una cita de telemedicina próxima, ¿sabrán cómo acceder? Configura la tecnología y muéstrales cómo usarla para hablar con su médico.

Prepararse y mantenerse en contacto puede ayudar a que las familias permanezcan conectadas si un miembro mayor necesita aislarse, dijo Perissinotto.

Y, por supuesto, los miembros de la familia enfermos no deben visitarlo: comunícate por un teléfono o una videollamada. Y si un miembro de la familia más joven y saludable quizás ha entrado en contacto con un paciente de COVID-19, debe aislarse y evitar ver a miembros de la familia mayores y susceptibles.

¿Qué debes considerar sobre los hogares para personas mayores?

Es natural tener miedo por un familiar en hogares de ancianos y centros de atención a largo plazo, dijo Sinha: las personas mayores y las personas con enfermedades crónicas, ambos grupos de alto riesgo, viven juntas en espacios reducidos.

La buena noticia: la mayoría de los hogares de ancianos y los centros de atención a largo plazo están preparados para las pandemias, aseguró Perissonotto.

Los CDC brindan capacitación para centros de atención a largo plazo sobre cómo operar durante las pandemias. Si te preocupa la seguridad de un miembro de tu familia o deseas conocer el protocolo que sigue su instalación, comunícate con el personal de la instalación.

¿Qué debes hacer cuando visites a tus seres queridos en los hogares de ancianos?

Esto depende de si el hogar de ancianos acepta visitantes.

Los CDC no recomiendan una prohibición general a los visitantes, solo a aquellos que muestran síntomas respiratorios, como tos y estornudos. La Society for Post-Agute and Long-Term Care Medicine recomienda que las instalaciones evalúen a los visitantes antes de ingresar en áreas de brotes.

Algunos centros de atención a largo plazo no permiten visitantes para proteger a sus pacientes. Llama al lugar con anticipación para conocer su política actual y establecer un modo alternativo de comunicación entre los residentes y la familia.

Y no hace falta decirlo, pero si estás enfermo, no lo visites.

¿Qué hacer si estás enfermo?

Si crees que tienes el nuevo coronavirus: quédate en casa y llama a tu médico. Si piensas que debes hacerte una prueba, limita tu interacción con otras personas y no uses el transporte público. Puede que te proporcionen una mascarilla para que la uses mientras estás en el consultorio.

Si tu médico no está disponible de inmediato: considera llamar a una línea directa de coronavirus local. Algunos departamentos de salud de la ciudad, el condado y el estado tienen números a los que puedes llamar para analizar tus síntomas y obtener más información sobre el impacto del virus en la comunidad. Ten en cuenta que estas líneas directas son recursos informativos y que es imposible diagnosticar COVID-19 sin una prueba.

Si te diagnostican el nuevo coronavirus y tu enfermedad es leve: tu médico puede aconsejarte que permanezcas en casa hasta que te recuperes. Si tus síntomas son más severos, puedes ser hospitalizado para que los médicos puedan controlar tu condición.

Francisco Guzmán, Nicole Chávez, Sergio Hernández y Damián Prado de CNN contribuyeron a este informe.