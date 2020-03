Carabineros de Chile investiga la golpiza de varios agentes a adulto mayor en medio de protesta

Noticias CNN

(CNN Español) — Este martes, Carabineros de Chile informó que se encuentra realizando una investigación para determinar si hubo o no uso excesivo de fuerza durante la detención de un hombre mayor en una protesta ocurrida el domingo.

Esto ocurre luego de que un video se hiciera viral en redes sociales, donde se observa a un grupo de policías golpeando con sus bastones de servicio a Patricio Bao, de 69 años, luego de que acudiera a manifestarse junto a su esposa e hijas en la huelga feminista del 8M en Santiago.

En las imágenes también se observa cómo un grupo de mujeres trató de intervenir y proteger al hombre pero la policía chilena continuó golpeando al hombre, incluso estando en el suelo.

“Se me tiraron encima, trataron de tomarme preso, de reducirme. Yo la verdad es que traté de liberarme, pero fue imposible”, explicó Bao en entrevista con Chilevision. “Me llegó un lumazo –golpe con bastón– en plena cabeza, me golpean en el suelo. Unas niñas les decían a Carabineros que por qué, si no estaba haciendo nada. Y Carabineros siguió de la misma forma, muy violenta, muy agresiva, muy desproporcionada”.

Bao recalcó que “no tengo ninguna razón para ser agresivo. En ningún momento tengo un elemento para agredir a Carabineros”. De inmediato, Carabineros dio a conocer un video grabado por uno de sus efectivos donde se observa

al hombre pateando a otro efectivo policial.

Por su parte, la institución policial señaló en una rueda de prensa que “rechazan cualquier tipo de violencia”, pero aclararon que este hecho se dio en un “contexto de ataques” a sus efectivos. “La persona que protagoniza el video que se ha hecho viral fue detenida por desórdenes graves y atacó a los carabineros que se encontraban en clara desventaja numérica y procediendo en la detención de otros violentistas”.

“Su detención –la de Bao– fue declarada legal por el Juzgado de Garantía e incluso se le decretaron medidas cautelares de firma mensual y prohibición de acercarse al lugar en un radio de 500 metros. Además, se estableció un plazo de investigación de 90 días”, explicaron desde Carabineros, agregando que “se ha dispuesto una investigación administrativa con el objeto de evaluar el procedimiento policial y determinar si el uso de fuerza empleada se encuentra ajustado a los protocolos institucionales”.

Desde el gobierno, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, señaló en entrevista con el medio 24 Horas que “lo que vi me pareció un acto brutal, pero no tengo los antecedentes para hacer un juicio definitivo”, agregando que pero “lo sucedido en este caso es chocante y espero que se analice debidamente. Si es como se dice que habría pasado, se deben tomar sanciones”.

Por su parte, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch –organismo que ya había criticado anteriormente a Carabineros por su violento actuar y por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas en Chile–, se refirió al hecho en Twitter calificándolo de “espectáculo grotesco de brutalidad policial” y aseguró que es “imposible que Carabineros recupere legitimidad ciudadana con conductas repugnantes como esta”.

De momento, la Fiscalía Centro Norte ya abrió una investigación de oficio con la que buscan esclarecer los hechos por la agresión a Bao.