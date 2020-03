Max von Sydow, actor de películas como ‘El exorcista’, murió a los 90 años

Noticias CNN

(CNN) — El actor sueco Max von Sydow, que se hizo famoso en las películas de Ingmar Bergman antes de aparecer en éxitos internacionales como “Game of Thrones”, murió a la edad de 90 años.

Von Sydow falleció el domingo, según representantes de Diamond Management, que dijeron que “con el corazón roto y con una tristeza infinita tenemos el dolor extremo de anunciar la partida de Max”.

Era una figura bien conocida en el cine europeo y estadounidense, protagonizando películas desde la obra maestra de Bergman The Seventh Seal hasta éxitos de taquilla internacionales como Star Wars: El despertar de la fuerza.

Max Von Sydow en 2015

Nacido el 10 de abril de 1929 en Lund, Suecia, von Sydow asistió a la escuela de actuación en el Royal Dramatic Theatre de Estocolmo antes de trabajar en teatros en Norrköping y Malmö.

Su fama comenzó a ascender internacionalmente después de trabajar con Bergman en varias películas; The Seventh Seal (1957) fue el catalizador.

Esto llevó a papeles en el extranjero, incluyendo a Jesús en The Greatest Story Ever Told (1965) y el padre Lankester Merrin en El exorcista (1973).

Fue nominado a los Oscar por Pelle the Conqueror en 1988 y por Extremely Loud & Incredibly Close en 2012.

Con casi 2 metros de altura, una figura delgada y una cara distintiva y demacrada, von Sydow fue una presencia sorprendente en la pantalla.

Personalidades del cine, entre ellas Edgar Wright, escritor y director de películas como Baby Driver y Shaun of the Dead, fueron efusivas en sus homenajes al actor.

“Max Von Sydow, una presencia tan icónica en el cine durante siete décadas, parecía que siempre estaría con nosotros”, escribió Wright en Twitter.

“Cambió el rostro del cine internacional con Bergman, interpretó a Cristo, luchó contra el diablo, presionó el botón HOT HAIL y fue nominado al Oscar por una actuación silenciosa. Un dios”.

Max Von Sydow, such an iconic presence in cinema for seven decades, it seemed like he’d always be with us. He changed the face of international film with Bergman, played Christ, fought the devil, pressed the HOT HAIL button & was Oscar nominated for a silent performance. A god. pic.twitter.com/klhJ9RusdQ

— edgarwright (@edgarwright) March 9, 2020

El productor Jonathan Sothcott también rindió homenaje en Twitter.

“QEPD #MaxvonSydow es un actor brillante y brillante y una verdadera leyenda de Hollywood”, escribió.

“Hemos perdido a uno de los verdaderos grandes”.