Cinco congresistas, incluido un legislador que le dio la mano a Trump, se someterán a cuarentena

Noticias CNN

(CNN) — Varios miembros del Congreso, incluido el futuro secretario general de la Casa Blanca, han anunciado que se someterán a cuarentena autoimpuesta después de entrar en contacto con un individuo al que se le diagnosticó el nuevo coronavirus en la reciente Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

El representante de Carolina del Norte Mark Meadows, quien fue nombrado como secretario general de la Casa Blanca el viernes por la noche, anunció el lunes por la noche que se le hizo una prueba de coronavirus y que la prueba resultó negativa. Sin embargo, permanecerá en cuarentena hasta el miércoles, dijo Ben Williamson, jefe de gabinete de Meadows. Meadows aún no ha asumido su nuevo trabajo y no estaba programado para comenzar esta semana, dijo un funcionario a CNN.

“El representante Meadows fue informado este fin de semana de que pudo haber estado en contacto con el asistente del CPAC que dio positivo por COVID-19, ahora hace 12 días. Por precaución, Meadows recibió pruebas que resultaron negativas”, dijo Williamson en una declaración. “Si bien no tiene síntomas, según las recomendaciones de precaución estándar de los médicos, permanecerá en casa hasta que finalice el período de 14 días este miércoles”.

Otros dos legisladores republicanos anunciaron más temprano ese día que ellos también estarían en cuarentena por precaución después de estar en contacto con la persona que dio positivo por coronavirus en el CPAC.

El representante de Georgia Doug Collins, el principal republicano en la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, y el representante Matt Gaetz de Florida se convirtieron en el tercer y cuarto miembros del Congreso en dar el paso, siguiendo los mismos anuncios del senador Ted Cruz de Texas y el representante Paul Gosar de Arizona el domingo.

El republicano Doug Collins, le dio la mano al presidente Donald Trump

Collins estrechó la mano de Trump cuando el presidente fue a Georgia el viernes para visitar los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y Gaetz viajó con Trump en la limusina presidencial y se subió al Air Force One de regreso a Washington con él el lunes.

Un quinto miembro republicano, el representante Louie Gohmert de Texas, fue informado por los funcionarios durante el fin de semana que había estado cerca de la persona, pero no planea la autocuarentena, un le dijo asistente de Gohmert a CNN… esos detalles los confirmó el mismo congresista en Twitter el lunes por la noche.

“Después de que el médico de los CDC me llamó el domingo por la noche, y discutimos todas las circunstancias específicas de las cuales él estaba al tanto, junto con mis circunstancias, incluyendo que estaba y no tengo síntomas, dijo que, considerando todo, me autorizaron a regresar a Washington”, dijo Gohmert en una serie de tuits.

Trump ignoró las preguntas que le gritó en una sesión informativa de la Casa Blanca sobre si había sido evaluado. El vicepresidente Mike Pence dijo que él mismo no había sido evaluado y que no sabía si Trump lo había sido, pero prometió obtener una respuesta a la pregunta en breve.

“No me hicieron la prueba del coronavirus”, dijo Pence durante una sesión informativa sobre el virus con los periodistas, a la que Trump asistió al comienzo.

En un desarrollo separado, la representante demócrata Julia Brownley, de California, también anunció que cerraría su oficina en Washington durante la semana y que “supervisaría a sí misma y mantendría prácticas de distanciamiento social”, al igual que su personal de Washington, después de interactuar con un individuo con el coronavirus la semana pasada. CNN se ha comunicado con su oficina para obtener detalles adicionales sobre sus planes.

Collins le estrechó la mano a Trump cuando el presidente visitó los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Atlanta la semana pasada. Gaetz viajó en la Fuerza Aérea Una vez con el Presidente el lunes.

Collins anunció la decisión en un comunicado el lunes por la tarde, diciendo que los organizadores de la Conferencia Anual de Acción Política Conservadora le notificaron el lunes por la tarde que habían encontrado una fotografía de Collins con la persona que dio positivo por coronavirus.

“Si bien me siento completamente saludable y no estoy experimentando ningún síntoma, he decidido ponerme en cuarentena en mi casa por el resto del período de 14 días por precaución”, escribió Collins.

Dos asistentes de Collins también se pusieron en autocuarentena, según un asistente familiarizado con la situación. Los asistentes en cuestión también interactuaron con la persona infectada en CPAC a fines de febrero y no experimentan ningún síntoma.

Gaetz anunció su propia cuarentena en una serie de tuits más tarde el lunes, afirmando: “Si bien el congresista no está experimentando síntomas, recibió pruebas hoy y espera resultados pronto”.

“Según las recomendaciones de precaución habituales del médico, permanecerá en cuarentena hasta que finalice el período de 14 días esta semana”, dijo el tuit.

El republicano de Florida, que pasó el fin de semana en la propiedad Mar-a-Lago de Trump, se había puesto una máscara de gas en el piso de la Cámara de Representantes la semana pasada mientras votaba un proyecto de ley que dedicaría miles de millones de dólares a combatir el coronavirus.

Trump, el vicepresidente Mike Pence y varios otros funcionarios de la administración también asistieron a la conferencia, pero la Unión Conservadora Americana, que organiza el evento cada año, dijo que el asistente infectado no entró en contacto con el presidente o Pence.

En declaraciones a Fox News el lunes, Gosar enfatizó la necesidad de mantener la calma sobre el virus.

“Estoy en entrevistas en todos los ámbitos, apagando la histeria”, dijo.

Aún así, la propagación del virus ha llevado a las autoridades de la Cámara de Representantes y del Senado a prepararse para mantener el funcionamiento del Congreso si la enfermedad amenaza las operaciones del Capitolio.

Varias oficinas de la Cámara de Representantes y el Senado han comenzado a practicar cómo operarían si una gran parte de los funcionarios fueran forzados a la cuarentena y tuvieran que trabajar desde casa, dicen fuentes del Congreso.

La Policía del Capitolio de Estados Unidos está trabajando para garantizar que las comunicaciones seguras puedan continuar fuera del sitio. Los líderes de las comisiones clave del Congreso, junto con las autoridades policiales y la oficina del médico del Capitolio, han informado a la oficina de cada legislador para preparar planes de contingencia en caso de un brote.

Y los legisladores dicen que es posible que se tengan que tomar medidas más extremas, como limitar a los turistas en el Capitolio o trasladar negocios legislativos fuera del sitio, aunque la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo a los periodistas el lunes que el virus no debería cerrar el Capitolio.

“No. No, no no, no. ¿Entiendes que no?”, dijo Pelosi cuando entró en su oficina.

“En este momento, no hay razón para hacerlo. Pero no es mi decisión. Es una decisión de seguridad y salud, y dependemos de expertos”.

Jeremy Diamond, Jeremy Herb, Kaitlan Collins, Maegan Vázquez, Manu Raju y Ted Barrett de CNN contribuyeron a este informe.