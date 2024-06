Inauguran Panteón de SEMEFO

Mexicali, B.C. (T3).- Con la finalidad de dar un trato más digna a los cuerpos y restos humanos no identificados o no reclamados, el Servicio Médico Forense a partir de hoy cuenta con el Centro de Resguardo Forense donde fueron construidas 896 nichos individuales, adicional a un espacio para osamentas no identificadas, con esto se elimina la fosa común donde en un solo espacio se inhumaban los cuerpos no reclamados.

KYMA KECY is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.