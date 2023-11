El Festival de Cine de San Luis 2023 Concluye con un Despliegue Cinematográfico

Enthusiasts and industry professionals gathered for screenings, discussions, and Q&A sessions with filmmakers, fostering a sense of community and collaboration. El Festival de Cine de San Luis 2023 no solo logró entretener al público, sino que también fomentó una apreciación más profunda por el arte cinematográfico.

