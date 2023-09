Obsoleta ley libre de portación de armas a Policías

MEXICALI, B.C. (T3) - Las modificaciones a ley del sistema estatal de seguridad publica que permite a los oficiales policiacos porten sus armas fuera de su horario de trabajo quedará obsoleta por lo menos a la corporación policiaca de Mexicali debido a que esta no cuenta con el armamento suficiente así como no se puede aplicar mientras no se haya reformado la Ley Federal de armas y explosivos, así lo dio a conocer el Director de Seguridad Pública Municipal, Pedo Ariel Mendívil.

KYMA KECY is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.