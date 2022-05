Fiscal propone nueva ordenanza para aseverar sanciones a maltrato animal

SAN LUIS, Ariz (T3)- Tras un caso de maltrato animal ocurrido el año pasado, un fiscal de San Luis Arizona se dió a la tarea de investigar las sanciones y estatutos de la ciudad sobre esta índole, en donde se percato que mientras no exista un daño físico en la mascota no procede como delito ni castigo para el maltratador.

''Este era el primer caso de este tipo que había tenido, cuando me puse a estudiarlo me di cuenta que no lo podía comprobar ya que por estatuto se requiere que el perro tenga un daño físico, actualmente nadie tiene una ordenanza u otro estatuto, entonces lo que sucede es que si una persona que abusa de sus animales así puede quedar en libertad '' mencionó José de la Vara, Fiscal de San Luis Arizona.