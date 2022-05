Las principales frases de Vladimir Putin en su discurso por el Día de la Victoria

Germán Padinger

(CNN Español) -- Fue un desfile por el Día de la Victoria más discreto que en ocasiones pasadas y, finalmente, sin grandes anuncios por parte del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Con la guerra de Rusia en Ucrania de fondo, desatada hace más de dos meses, soldados y vehículos desfilaron por la Plaza Roja de Moscu —sin la tradicional pasada de aviones, cancelada por el clima— para conemmorar los 77 años de la victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial.

¿Dónde y por qué se celebra el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi?

La lucha continuaba este lunes en Ucrania, especialmente en la región separatista de Donbás —donde se levantaron rebeldes prorrusos en 2014—, que se ha convertido en el nuevo eje de la guerra. Sin embargo, los rusos se tomaron un momento para conmemorar el pasado.

A continuación, un resumen de las principales frases de Putin este lunes en Moscú.

El discurso de Putin en el Día de la Victoria

"Hoy están defendiendo aquello por lo que lucharon sus abuelos y bisabuelos". “Nuestro deber es hacer todo lo posible para que el horror de una guerra global no vuelva a ocurrir”. "Los países de la OTAN no quisieron escucharnos (...) tenían planes muy diferentes y pudimos verlo". "Todo indicaba que sería inevitable un choque con los neonazis, los nacionalistas ucranianos, con los que Estados Unidos y sus socios menores contaban". "El peligro aumentaba cada día. Rusia repelió esta agresión de forma preventiva. Esta fue la única decisión correcta, y fue una decisión oportuna. La decisión de una nación independiente, soberana y poderosa".

Miembros del Ejército ruso participan en un desfile militar en el Día de la Victoria, que marca el 77 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza Roja en el centro de Moscú, Rusia, el 9 de mayo. (Maxim Shemetov/Reuters)

"Me dirijo a los soldados desplegados en Donbás. Están luchando por la patria, por su futuro, para que no se olviden las lecciones de la Segunda Guerra Mundial. No hay lugar en la historia para las divisiones punitivas de los nazis". "El verdadero amor a la patria es lo que guió a los milicianos dirigidos por Minin y Pozharsky [durante la guerra polaco-rusa], los que atacaron al enemigo en el campo de Borodino [durante las guerras napoleónicas] y combatieron al enemigo en los alrededores de Moscú y Leningrado, Kyiv y Minsk, Stalingrado y Kursk, Sebastopol y Járkiv [durante la Segunda Guerra Mundial]". "Inclinamos la cabeza en memoria de nuestros compañeros de armas que murieron en la justa lucha por Rusia".

