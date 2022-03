Rusia se enfrenta a un colapso financiero a medida que las sanciones golpean su economía

Melissa Velásquez Loaiza

Londres/Moscú (CNN Business) -- Rusia está luchando para evitar un colapso financiero este lunes, ya que su economía se vio afectada por una andanada de aplastantes sanciones occidentales impuestas durante el fin de semana en respuesta a la invasión de Ucrania.

El presidente Vladimir Putin tenía programado sostener conversaciones de crisis con sus principales asesores económicos después de que el rublo (la moneda rusa) cayera a un mínimo histórico frente al dólar estadounidense, el banco central aumentara más del doble las tasas de interés y la bolsa de valores de Moscú cerrara por el día.

La filial europea del banco más grande de Rusia estuvo al borde del colapso cuando los ahorradores se apresuraron a retirar sus depósitos. Y los economistas advirtieron que la economía rusa podría contraerse un 5%.

El rublo perdió alrededor del 25% de su valor para negociarse a 104 por dólar a las 12:15 p.m. ET después de una caída anterior de hasta un 40%. El inicio de la negociación en el mercado de valores ruso se retrasó y luego se canceló por completo, según un comunicado del banco central del país.

Las sanciones de Occidente afectarán la economía de Rusia

El último aluvión de sanciones se produjo el sábado, cuando Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá dijeron que expulsarían a algunos bancos rusos de SWIFT, un servicio mundial de mensajería financiera, y que "paralizarían" los activos del banco central de Rusia.

"El aumento de las sanciones occidentales durante el fin de semana ha dejado a los bancos rusos al borde de la crisis", escribió Liam Peach, economista de mercados emergentes de Capital Economics, en una nota este lunes.

El gobierno de Putin ha pasado los últimos ocho años preparando a Rusia para duras sanciones al acumular un cofre de guerra de US$ 630.000 millones en reservas internacionales que incluyen monedas y oro, pero su economía de "fortaleza" ahora está bajo un ataque sin precedentes y al menos parte de esa potencia de fuego financiera ahora está congelado.

"Prohibiremos las transacciones del Banco Central de Rusia y congelaremos todos sus activos para evitar que financie la guerra de Putin", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un comunicado este domingo.

El colapso de la moneda hizo que el banco central ruso implementara medidas de emergencia este lunes, incluido un gran aumento en las tasas de interés del 9,5% al 20%.

"Las condiciones externas de la economía rusa han cambiado drásticamente", dijo el banco en el comunicado. "Esto es necesario para respaldar la estabilidad financiera y de precios y proteger los ahorros de los ciudadanos de la depreciación", agregó el banco.

El banco central dijo que proporcionaría una actualización sobre la negociación de acciones a las 9 am hora local (1 am ET) de este martes.

"Debido a la situación actual, el Banco de Rusia ha decidido no abrir una sección del mercado de valores, una sección del mercado de derivados o una sección del mercado de derivados en la Bolsa de Moscú hoy", se lee en el comunicado.

Rusia es un exportador líder de petróleo y gas, pero muchos otros sectores de su economía dependen de las importaciones. A medida que cae el valor del rublo, se volverán mucho más caros de comprar, lo que aumentará la inflación.

La represión de sus principales bancos y la exclusión de algunos de ellos del sistema de mensajería segura SWIFT que conecta a miles de instituciones financieras en todo el mundo también dificultará la venta de exportaciones.

Putin tenía previsto reunirse con su primer ministro, el ministro de Finanzas, el jefe del Banco Central ruso y el jefe del principal prestamista ruso, Sberbank, para discutir "asuntos económicos", dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

"Durante mucho tiempo, Rusia se ha estado preparando metódicamente para el evento de posibles sanciones, incluidas las sanciones más severas que enfrentamos actualmente", dijo Peskov. "Así que hay planes de respuesta, y se están implementando ahora que surgen problemas".

La situación de los bancos rusos

Los analistas advirtieron que la agitación podría conducir a una huida en los bancos rusos, ya que los ahorradores intentan asegurar sus depósitos y acumular efectivo.

"Los eventos de este fin de semana ahora significan que ningún banco del G7 podrá comprar rublos rusos, lo que hará que la moneda vaya en caída libre, con el resultado final, podríamos ver un gran impacto inflacionario dentro de Rusia", dijo Michael Hewson, analista jefe de mercado de CMC Markets UK, en una nota el lunes.

"Parece que ya está comenzando una corrida contra los bancos rusos dentro del país, ya que los rusos comunes temen que sus tarjetas de crédito ya no funcionen", agregó.

Una de las primeras bajas fue la filial europea de Sberbank, el mayor prestamista de Rusia que ha sido sancionado por los aliados occidentales. El Banco Central Europeo dijo que Sberbank Europa, incluidas sus sucursales austriacas y croatas, estaba en quiebra, o era probable que quebrara, debido a las "significativas salidas de depósitos" provocadas por la crisis de Ucrania.

"Esto condujo a un deterioro de su posición de liquidez. Y no hay medidas disponibles con una posibilidad realista de restaurar esta posición", dijo el BCE en un comunicado.

El banco central ruso intervino la semana pasada en los mercados de divisas para tratar de apuntalar el rublo. Y el viernes, dijo que estaba aumentando el suministro de billetes a los cajeros automáticos para satisfacer la mayor demanda de efectivo. La agencia de noticias estatal rusa TASS informó que varios bancos habían visto un aumento de los retiros desde la invasión de Ucrania, en particular de moneda extranjera.

"Estas son las condiciones en las que comienzan las corridas en los bancos locales", escribió Neil Shearing, economista jefe de Capital Economics. "El [banco central ruso] ha elevado esta mañana las tasas de interés al 20%, pero otras medidas (por ejemplo, límites a los retiros de depósitos) son posibles más tarde hoy. Todo esto acelerará la recesión económica de Rusia: una caída del PIB de [alrededor] del 5 %. ahora parece probable".

Charles Riley y Laura He contribuyeron con el reportaje.

