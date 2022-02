Esta “podría ser la peor guerra desde principios de siglo”: el mundo reacciona tras el anuncio de Putin de una operación militar en Ucrania

CNN en Español

(CNN Español) -- El mundo reaccionó tras la decisión del presidente Vladimir Putin de ordenar una operación militar especial en la región del Donbás, en Ucrania.

Esta "podría ser la peor guerra desde principios de siglo"

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó a Putin a devolver sus tropas a Rusia y detener "lo que podría ser la peor guerra desde principios de siglo".

En su intervención tras una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU a última hora del miércoles, Guterres advirtió a Putin que la acción militar rusa no solo podría ser "devastadora para Ucrania" y "trágica" para Rusia "sino con un impacto que ni siquiera podemos prever en relación con sus consecuencias para la economía mundial".

El petróleo alcanza los US$ 100 y los futuros de acciones estadounidenses caen después de que Putin ordenara una operación militar en Donbás, Ucrania

"En un momento en el que estamos saliendo del covid y tantos países en desarrollo necesitan absolutamente tener espacio para la recuperación, que sería muy, muy difícil con los precios altos del petróleo, con las exportaciones de trigo de Ucrania y con la subida de los tipos de interés causada por la inestabilidad en los mercados internacionales", añadió.

"Este conflicto debe detenerse ahora", afirmó.

OTAN afirma que el ataque "pone en riesgo innumerables vidas civiles"

En un tuit a primera hora de la mañana del jueves (hora local), el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, condenó el "imprudente ataque de Rusia a Ucrania, que pone en riesgo innumerables vidas civiles".

"Esto es una grave violación del derecho internacional y una grave amenaza para la seguridad euroatlántica. Los aliados de la OTAN se reunirán para abordar la nueva agresión de Rusia", añadió Stoltenberg.

La Unión Europea condena "en los términos más enérgicos posibles" la invasión rusa

El Presidente del Consejo Europeo y el Presidente de la Comisión Europea han emitido una declaración conjunta en la que condenan "en los términos más enérgicos posibles" la invasión rusa de Ucrania.

"Con sus acciones militares no provocadas e injustificadas, Rusia está violando gravemente el derecho internacional y socavando la seguridad y la estabilidad europeas y mundiales. Hacemos un llamamiento a Rusia para que cese inmediatamente las hostilidades, retire su ejército de Ucrania y respete plenamente la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Este uso de la fuerza y la coacción no tiene cabida en el siglo XXI", afirmaron.

La presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, calificó las acciones de Rusia como un "ataque bárbaro" y dijo que presentará a los estados miembros de la UE sanciones "masivas y estratégicas" contra Rusia para su aprobación más tarde hoy. “Estas sanciones están diseñadas para cobrar un alto precio a los intereses del Kremlin y su capacidad para financiar la guerra. Y sabemos que millones de rusos no quieren la guerra”, agregó.

Biden: "Solo Rusia es responsable de la muerte y destrucción que traerá este ataque"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó un “ataque no provocado e injustificado de las fuerzas militares rusas” en un comunicado este miércoles por la noche luego de las explosiones en Ucrania.

“El presidente Putin ha elegido una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano”, dijo Biden. “Solo Rusia es responsable de la muerte y destrucción que traerá este ataque, y Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de manera unida y decisiva. El mundo exigirá responsabilidades a Rusia”.

El senador republicanos Mitt Romney tuiteó una declaración sobre la acción rusa de esta noche, diciendo: “La historia muestra que el apetito de conquista de un tirano nunca se sacia”.

También dice que Estados Unidos y sus aliados deben someter a Putin y Rusia “a las penas económicas más duras, expulsándolos de las instituciones globales”.

América Latina rechaza el ataque: Es una "absurda nostalgia colonialista"

Argentina

El gobierno de Argentina hizo un llamado a Rusia a "cesar las acciones militares en Ucrania".

"Las soluciones justas y duraderas sólo se alcanzan por medio del diálogo y compromisos mutuos que aseguren la esencial convivencia pacífica. Por ello llama a la Federación de Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania", dijo el gobierno en un comunicado.

Argentina reafirmó el llamado al diálogo y pidió la resolución pacífica del conflicto y agregó: "La intensificación de los vientos de guerra dificulta gravemente el objetivo impostergable de preservar la vida, es imprescindible que todos los involucrados actúen con la mayor prudencia y desescalar ya mismo el conflicto en todas sus aristas para garantizar la paz y la seguridad integral de todas las naciones".

Brasil no condena directamente la invasión de Rusia, pero su vicepresidente dice que apoya a Ucrania

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil emitió un breve comunicado este jueves, pidiendo la “suspensión inmediata de las hostilidades y el inicio de negociaciones” después de la invasión rusa de Ucrania.

“Brasil pide la suspensión inmediata de las hostilidades y el inicio de negociaciones que conduzcan a una solución diplomática del problema, con base en los Acuerdos de Minsk y que tenga en cuenta los intereses legítimos de seguridad de todas las partes involucradas y la protección de la población civil”, dice un comunicado de la diplomacia brasileña.

En particular, la declaración no llama a los movimientos rusos en territorio ucraniano una “invasión”.

El presidente Jair Bolsonaro, quien se reunió con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, la semana pasada y expresó su “solidaridad” con Rusia, no ha hecho una declaración pública hoy.

La posición del gobierno brasileño sobre Rusia y Ucrania no parece unánime. En declaraciones a la prensa el jueves por la mañana, el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão, condenó la invasión rusa de Ucrania y pidió acciones más allá de las sanciones económicas al gobierno de Putin.

“El mundo occidental es el mismo (lugar) que era en 1938 con Hitler, sobre la base del apaciguamiento, y Putin no respetó el apaciguamiento. Esa es la verdad”, dijo Mourão. “Desde mi punto de vista, las meras sanciones económicas, que es una forma intermedia de sanción, no funcionan”.

También dijo que se necesita una acción significativa por parte de los aliados para brindar apoyo militar a los ucranianos.

"Se necesita el uso de la fuerza, un apoyo a Ucrania, más de lo que se está poniendo. Esa es mi opinión. Si el mundo occidental simplemente deja caer a Ucrania, Bulgaria será el próximo, luego los Estados bálticos, y así sucesivamente. Tal como lo hizo la Alemania de Hitler en la década de 1930", dijo.

Mourão dice que Brasil apoya a Ucrania.

“Brasil no es neutral. Brasil ha dejado muy claro que respeta la soberanía de Ucrania. Entonces Brasil no está de acuerdo con una invasión del territorio ucraniano”.

Colombia

Entre tanto, el presidente de Colombia Iván Duque rechazó el ataque contra Ucrania diciendo que el ataque de Rusia atenta contra el Derecho Internacional.

Duque dijo en una rueda de prensa este jueves que la invasión de Rusia a Ucrania es una "amenaza a la paz mundial".

"Colombia rechaza categóricamente el ataque que se ha perpetrado contra el pueblo ucraniano por parte de Rusia. Este ataque no es solamente un ataque a la soberanía de Ucrania sino a la integralidad de su territorio", dijo Duque en Bogotá. "Esta agresión premeditada e injustificada es una amenaza a la paz mundial, es una amenaza a la estabilidad de Europa y claramente constituye una violación al derecho internacional".

Colombia rechaza de manera categórica los ataques contra Ucrania por parte de Rusia. Estos hechos atentan contra la soberanía de Ucrania y ponen en riesgo la vida de miles de personas, en una incuestionable situación contraria al Derecho Internacional y la carta de la @ONU_es. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) February 24, 2022

"Dios proteja a Ucrania. Esto es producto de una absurda nostalgia colonialista, como dijo Kenya ayer en ONU", escribió por su parte la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez.

México

El canciller de México, Marcelo Ebrard, también se manifestó en Twitter. "México rechaza el uso de la fuerza, reitera su llamado a una salida política al conflicto en Ucrania y respalda al Secretario General de la ONU en pro de la paz. Trabajamos con otros países para encontrar un espacio de diálogo", escribió Ebrard.

OEA: "Es un crimen contra la paz internacional"

Este jueves la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó la invasión a Ucrania y pidió un cese de las acciones bélicas.

"La agresión rusa constituye un crimen contra la paz internacional. El ataque armado perpretrado contra la soberanía e integridad territorial de Ucrania es repudiable y constituye un acto gravísimo de violación del derecho internacional", dijo la OEA en un comunicado. "La agresión ha sido definida como el 'crimen internacional supremo' y el mismo constituye indudablemente un ataque contra la paz y la seguridad de la humanidad, así como a las relaciones civilizadas entre Estados".

España condena agresión a Ucrania

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tuiteó la condena de su país a la "agresión de Rusia a Ucrania" y se solidarizó con el gobierno y el pueblo ucraniano.

El Gobierno de España condena la agresión de Rusia a Ucrania y se solidariza con el Gobierno y el pueblo ucraniano.Permanezco en estrecho contacto con nuestros socios y aliados de la Unión Europea y @NATO para coordinar nuestra respuesta. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 24, 2022

Francia: "Rusia debe poner fin a sus operaciones militares de inmediato”

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que Rusia debe terminar "inmediatamente" las operaciones militares en Ucrania.

“Francia condena enérgicamente la decisión de Rusia de declarar la guerra a Ucrania. Rusia debe poner fin a sus operaciones militares de inmediato”, dijo en un tuit el jueves. “Francia se solidariza con Ucrania. Apoya a los ucranianos y está trabajando con sus socios y aliados para poner fin a la guerra”.

Macron, quien ha liderado muchos de los esfuerzos diplomáticos para reducir la escalada, dijo que "Francia se solidariza con Ucrania. Está con los ucranianos y está trabajando con sus socios y aliados para poner fin a la guerra".

Alemania: "Un día oscuro para Europa"

El canciller alemán Olaf Scholz condenó la operación militar de Rusia en Ucrania “en los términos más enérgicos posibles”, calificándola de “acto imprudente del presidente Putin” y un “día terrible para Ucrania y un día oscuro para Europa”.

“El ataque ruso a Ucrania es una flagrante violación del derecho internacional. No hay justificación para ello”, tuiteó Scholz el jueves, pidiendo a Rusia que “detenga esta acción militar de inmediato”.

Reino Unido impondrá más sanciones

También se espera que el primer ministro británico, Boris Johnson, anuncie un nuevo paquete de sanciones. Tuiteó el jueves por la mañana que las acciones de Rusia fueron "una catástrofe para nuestro continente".

