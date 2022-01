Agravarán penas a quienes atenten contra los periodistas por su trabajo en B.C.

Mexicali, B.C.(T3).- El gobierno de Marina del Pilar propone penas más severas a quienes cometan crímenes contra periodistas ya que continuan reportándose las amenazas contra los comunicadores.

Por lo menos once periodistas han solicitado al gobierno protección al gobierno de Baja California, luego de los asesinatos de los foto periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, ocurridos recientemente en Tijuana, así lo informaron el secretario de gobierno Catalino Zavala quien explico que de estas peticiones 2 son por amenazas de muerte.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila anunció que presentó una reforma de ley ante el Congreso del Estado para que se modifique el código penal a efecto de que se apliquen penas más severas de hasta 60 años de cárcel a quienes atenten contra la vida de los periodistas, así mismo dijo que con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador iniciarán mesas de trabajo para modificar los protocolos de protección de seguridad de los comunicadores en peligro.

por su parte el Fiscal General de Estado, Ricardo Iván Carpio dijo que se designó a un fiscal especial quien sera responsable en las investigaciones de los homicidios de Margarito y Lourdes.

Mencionó que se llamarán a todos los sospechosos de los homicidios entre los que no descartó llamar al ex gobernador Jaime Bonilla en el caso de Lourdes Maldonado, ya que la periodista manifestó en varias ocasiones que temía por su vida derivado de un litigio laboral contra el ex mandatario.