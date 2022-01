¿Recibir pagos en Venmo o Cash App? Esta nueva regla fiscal podría aplicarse a usted

Por Jeanne Sahadi, CNN Negocios

(CNN) — Si usa aplicaciones de pago como Venmo, PayPal o CashApp, el nuevo año marcó el comienzo de un cambio en una regla de declaración de impuestos del IRS que podría aplicarse a algunas de sus transacciones.

La nueva regla, que entró en vigor el 1 de enero, no impone ningún impuesto adicional a los usuarios de aplicaciones de pago. Pero hace que sea más difícil para alguien evadir los impuestos existentes adeudados si se les paga a través de una aplicación para transacciones comerciales.

Los proveedores de aplicaciones de pago ahora deben emitirle a usted y al IRS un formulario 1099-K sobre sus transacciones comerciales si, combinadas, suman más de $600 al año. Antes, solo necesitaban hacerlo si tenía más de 200 transacciones comerciales en un año que totalizaban al menos $ 20,000.

Una transacción comercial se define como el pago de un bien o servicio, incluidas las propinas. Por lo tanto, no incluye transacciones personales, como que un amigo le reembolse la cena o recibir dinero para pagar un regalo grupal.

El nuevo requisito, incluido en el Plan de Rescate Estadounidense, que se convirtió en ley el año pasado, se aplicará al año fiscal 2022 y más allá. Eso significa que los primeros 1099-K emitidos bajo el nuevo umbral más bajo no saldrán hasta principios de 2023.

Pero esté atento a las comunicaciones de su proveedor de aplicaciones sobre el cambio y lo que deberá hacer, si es que debe hacer algo, como proporcionar más información a la empresa o identificar mejor la naturaleza de sus transacciones.

"[Los proveedores de aplicaciones de pago] confían en las indicaciones e interfaces de los consumidores para ayudar a los consumidores a clasificar las transacciones reportables frente a las no reportables en el front-end, y luego [ofrecen] piezas educativas, como preguntas frecuentes, para ayudar al consumidor a comprender los detalles de la nueva requisitos de presentación de informes si reciben un 1099", dijo Scott Talbott, vicepresidente senior de relaciones gubernamentales de Electronic Transactions Association.

Venmo, por ejemplo, tiene preguntas frecuentes actualizadas que señalan que "los clientes pueden recibir una notificación en la aplicación o un correo electrónico... pidiéndoles que confirmen la información que usan al declarar sus impuestos... Al proporcionar esta información, los clientes podrán continúe usando su cuenta de Venmo para aceptar pagos de bienes y servicios sin ningún problema en 2022 y más allá".

Cuando van a enviar un pago a alguien, los usuarios de Venmo deberían ver un interruptor en la parte inferior de la pantalla que les permite indicar si el dinero que se envía es para la compra de bienes o servicios.

PayPal, propietario de Venmo, ofrece una guía similar para los usuarios de su aplicación, dijo un portavoz de la compañía.

La aplicación Cash de Square incluye una página parcialmente actualizada para usuarios con cuentas de Cash App for Business. En él, la compañía señala que "este nuevo requisito de informe de $ 600 no se aplica a las cuentas personales de Cash App. En cambio, solo se aplica a las cuentas de Cash for Business y se aplica solo a los pagos recibidos en 2022".

CashApp no ​​ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre cómo manejará los informes de cuentas en las que los usuarios pueden mezclar transacciones comerciales personales y potencialmente reportables.

En cuanto a cualquier persona acostumbrada a ganar un poco de dinero extra alquilando ocasionalmente su lugar en Airbnb o vendiendo algunos productos hechos a mano en Etsy, el nuevo umbral de informes de $ 600 también lo afectará. Es probable que esas plataformas en línea también le emitan a usted y al IRS un 1099-K.

Pero cualquiera que use la Red Zelle, que envía dinero directamente entre cuentas bancarias de EE. UU., no recibirá un 1099-K para transacciones comerciales porque la empresa matriz de Zelle, Early Warning Systems, dijo que Zelle está exenta de la regla de informes y emitió una pregunta frecuente. sobre el asunto.

"La ley que requiere la emisión de formularios 1099-K se aplica a las redes de pago de terceros que manejan la liquidación de fondos. Los pagos entre amigos y familiares, y las pequeñas empresas elegibles enviadas a través de la Red Zelle no están sujetas a esta ley porque Zelle facilita la mensajería entre instituciones financieras, pero no tiene cuentas ni maneja la liquidación de fondos", dijo Early Warning en un comunicado enviado por correo electrónico.

Pero aquí está la clave a tener en cuenta en cada circunstancia: ya sea que su aplicación de pago o cualquier otra plataforma de pago electrónico que utilice le emita un 1099-K, aún debe mantener buenos registros de sus transacciones comerciales y pagar cualquier impuesto. debe sobre sus ventas generadoras de ingresos de un bien o servicio, incluidas las propinas.

Y si obtiene un 1099-K de un proveedor de pago externo que es incorrecto, tal vez porque los muebles viejos que vendió cuando se mudó costaron menos de lo que pagó por ellos, será usted quien debe documentarlo ante el IRS por qué el dinero que recibió no es un ingreso imponible.

