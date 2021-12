Comienzan los argumentos finales en el juicio de Kim Potter

Por Ralph Ellis, Ray Sanchez y Mallika Kallingal, CNN

(CNN) -- Los argumentos finales comenzaron el lunes por la mañana en el juicio de Kim Potter, un ex oficial de policía de Minnesota que dice que confundió su arma de fuego con su Taser y mató accidentalmente a Daunte Wright, un hombre negro de 20 años.

"El acusado le dirá que Daunte Wright es de alguna manera el culpable de su propia muerte. Pero no se equivoquen, estamos aquí por las acciones del acusado, no por las de Daunte Wright," dijo la fiscal Erin Eldridge cuando el estado comenzaba sus declaraciones finales.

La defensa ha caracterizado el asesinato como un accidente que ocurrió durante una parada de tráfico y argumentó que Potter estaba en su derecho de usar fuerza letal para proteger a un compañero oficial, que estaba metiendo la mano en el auto de Wright cuando ella disparó el arma. Los fiscales sostuvieron que Potter fue negligente y actuó imprudentemente al confundir su arma con su Taser.

"Daunte Wright no causó su propia muerte," dijo Eldridge el lunes. "Estamos aquí porque esto fue totalmente prevenible. Fue una tragedia que ella misma provocó. No es solo una tragedia, es homicidio involuntario. El hecho de que sea una oficial no significa que esté bien."