Niños sin oportunidad a la educación en los albergues migrantes

Mexicali, B.C.(T3).- Son muchos los problemas que enfrentan los niños migrantes entre estos esta la educación, es por eso que el albergue con COBINA de Mexicali ha improvisado una escuela apoyados por la asociación civl Yes, we can, que los ayuda a continuar con sus estudios.

Con la ilusión de que algún día tendrán una vida mejor en Estados Unidos, niños migrantes del albergue Cobina aprenden a paso lento las letras del saber.

Son 64 alumnos que aprenden por igual sin importar si estan en nivel de preescolar, primaria o secundaria.

El patio se ha convertido en la escuela de estos niños de edad escolar que se encuentran albergados, no hay pupitres ni pizarrón, los padres de familia se convierten en maestros y los encargados del lugar son los instructores de las materias a seguir.

Y es que para los niños migrante las escuelas públicas de Mexicali no han sido una opción ya que el modelo educativo mexicano es distinto a su país de origen, aunado que vienen arrastrando problemas de violencia e inestabilidad emocional.

Gracias al programa “yes we can mobile school” que dirige una asociación civil american, los niños han podido seguir con sus estudios siendo el inglés la principal herramienta por aprender, sin embargo en la actualidad el programa fue suspendido al presentarse un brote de covid en el albergue sin que hasta el momento las autoridades de salud hayan acudido al llamado del albergue desde hace más de un mes.

