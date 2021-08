La revisión de la comunidad de inteligencia de EE. UU. No determina el origen del Covid-19

Noticias 3

Por Alex Marquardt y Jeremy Herb, CNN



La comunidad de inteligencia de EE. UU. Llegó a una evaluación no concluyente sobre el origen del virus Covid-19 luego de una investigación de 90 días ordenada por el presidente Joe Biden, según un resumen no clasificado de la investigación publicado públicamente el viernes.



La comunidad de inteligencia todavía está dividida sobre cuál de las dos teorías, que el virus proviene de una fuga de laboratorio o que saltó de un animal a un humano de forma natural, es probable que sea correcta, dijo la comunidad de inteligencia.



Existe consenso entre las agencias de inteligencia de que las dos teorías imperantes son plausibles, según el resumen difundido por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.



"Todas las agencias evalúan que dos hipótesis son plausibles: la exposición natural a un animal infectado y un incidente relacionado con el laboratorio", escribió la comunidad de inteligencia.



El informe sin clasificar, de dos páginas, fue publicado el viernes por la comunidad de inteligencia después de que Biden pidiera a las agencias de inteligencia que "redoblaran" sus esfuerzos para determinar cómo comenzó la pandemia de Covid-19.



Biden, quien les encargó desclasificar la mayor cantidad posible del informe, fue informado sobre la investigación a principios de esta semana.



Cuatro agencias de la comunidad de inteligencia y el Consejo Nacional de Inteligencia evaluaron, con poca confianza, que Covid probablemente fue causado por la exposición natural a un animal, dice el resumen.



Sin embargo, una agencia evaluó con moderada confianza que la primera infección humana probablemente fue el resultado de un incidente relacionado con el laboratorio que "probablemente involucró experimentación, manipulación de animales o muestreo por parte del Instituto de Wuhan".



Y tres agencias dijeron que no podían fusionarse en torno a ninguna de las explicaciones sin información adicional.



Sin embargo, la ventana para encontrar una respuesta a los orígenes de la pandemia podría estar desapareciendo.



Un equipo de expertos comisionado por la Organización Mundial de la Salud dijo el miércoles que la oportunidad de averiguar dónde comenzó la pandemia está desapareciendo a medida que las respuestas inmunitarias de las personas se desvanecen y cualquier evidencia en los cuerpos de los animales desaparece.



