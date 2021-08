Regreso a clases Calexico

Noticias 3

Calexico CA (T3).- Con todas las medidas de seguridad e higiene, miles de alumnos regresaron a clases presenciales en la escuelas del distrito escolar de Calexico.

Pese a que algunos padres expresaron preocupación porque aún no ha terminado la pandemia del Covid 19, expresarnon sentirse aliviados a la vez porque sus hijos regresaron a las aulas educativas aprender mejor que en casa con las clases en linea.

Se percibió una buena afluencia de estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria que llegaban a la escuelas antes de la 8 de la mañana.

Con el primer día de clases volvió la rutina del tráfico congestionado de las mañanas por las calles de Calexico.

Por ser el primer día de escuela no faltaron los inconvenientes de estudiantes que se quedaron fuera por no contar con la documentación que los padres tenían que llenar en línea o que la escuela no concluyó con los requisitos por lo que varios alumnos tuvieron que regresar a casa.

EL distrito Escolar hasta el momento no ha dado información de la cantidad de alumnos que ingresaron en las escuelas.