Realizarán eventos masivos con restricciones en Mexicali

Noticias 3

Mexicali B.C. (T3).- El certificado de vacunación o la prueba anti covid serán uno de los requisitos que s vigilarán de manera estricta en los eventos de espectáculos y deportivos que están programados a realizar en las próximas semanas, informó el director de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios en el Estado, (COEPRIS), Marco Aurelio Gamez.

Aseguró que todo evento que hasta el momento se ha realizado en diferentes partes de Baja California ha sido debidamente supervisado como ha sido el Baja Beach Fest donde hasta el momento no habido motivo para que este se proceda a cancelar debido a que han cumplido con los protocolos de salud sin embargo se ha negado la entrada a cerca de mil personas por no cumplir con los requisitos o no pasar la prueba del covid para ingresar al festival de reguetón.

Por otra parte dijo que se en Mexicali se acercan las Fiestas del Sol donde ya se tiene toda una logística para los miles de visitantes que se esperan por lo que se contará con un puesto de vacunación y de exámenes para realizzar pruebas covid para aquellos que no cuenten con este documento para su ingreso, así como el uso del cubrebocas y la toma de temperatura.

Estas medidas se extiende a los conciertos y eventos deportivos programados para realizar en los meses de agosto septiembre y octubre en Mexicali y el Valle de Guadalupe donde se espera el espectáculo de Cristian Nodal, Banda Ms entre otros artistas.

Explicó que debido a que el semáforo epidemiológico nivel amarillo permite realizar este tipo de actividades no se bajará la guardia para exigir estas medidas de salud de lo contrario los eventos masivos pueden ser cancelados en caso que estos no cumplan con los requisitos así como hacerse acredores a una multa para los organizadores.