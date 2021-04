DMX fallece a sus 50 años tras sufrir un infarto

Noticias 3

(T3) - DMX, el artista de hip-hop que produjo las canciones “Ruff Ryders’ Anthem ”y“ Party Up (Up in Here) ”había fallecido, según un comunicado de su familia. Tenía 50 años.

DMX murió tras sufrir un paro cardíaco, según el hospital de White Plains, Nueva York, donde falleció.

Las autoridades sacaron al rapero de su casa el 2 de abril.

El rapero, cuyo nombre real es Earl Simmons, había luchado contra la adicción a las drogas desde su adolescencia. Su abogado, Murray Richman, había dicho anteriormente que no podía confirmar los informes de sobredosis de DMX.