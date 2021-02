Continúa la violencia en Mexicali

Noticias 3

Las autoridades de justicia indicaron que la suma en las estadísticas de homicidios son similares a las del año pasado

MEXICALI, B.C. (T3) - Los crímenes violentos continúan en Mexicali en lo que va de este año se han registrado 3 desapariciones y ya suman 24 homicidios así lo declaran autoridades de la fiscalía regional del estado be Baja California.



De estos 24 homicidios mencionados uno se ha destacado como el más violento que sucedió el último viernes en el ejido Toluca. Se trata de un hombre de 30-35 años que apareció su cuerpo decapitado y a un no se encuentra su cabeza.



Las autoridades de justicia indicaron que la suma en las estadísticas de homicidios son similares a las del año pasado. La mayoría de homicidios corresponden a que el 89% estuvieron involucrados las víctimas en el crimen organizado. Por otra parte, las desapariciones forzadas mencionaron que también parte de estas estuvieron involucradas en la delincuencia.

El año pasado, la fiscalía regional del estado registro 3 mil personas no localizadas, salieron de su casa y no regresaron. Muchas de estas se localizaron su paradero otro aún no. Pero las autoridades siguen investigando.