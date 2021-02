Mañana aplicarán 300 vacunas covid ha abuelitos

Noticias 3

Brawley Ca (T3).- Por segunda ocasión se aplicará de manera masiva la vacuna contra el covid ha adultos mayores en el Valle Imperial.

Por esta vez la dosis se estará aplicando el día de mañana en el Hospital Pioneers de Brawley con previa cita a fin de evitar largas filas como sucedió en semanas pasadas donde los abuelitos se encontraban a la intemperie asegurando han su turno.

Algunos adultos mayores comentaron que no han tenido la información suficiente de la vacuna por lo que optaron mejor en no arriesgarse por sus complicaciones de salud, otros dijeron que no son candidatos a recibirla, mientras que otros más desean ser inmunizados, sin embargo no saben donde acudir para aplicarse la dosis.

La vacuna contra el covid se estará aplicando de 7:45 de la mañana a 3:25 de la tarde en uno de los edificios del hospital pioneers memorial de Brawley.

Para hacer una cita deberá contactarse al número telefónico 760-351 3878 o entrar a la página de internet pmhd.org/covid-19-vaccine-info/.