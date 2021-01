Noticias 3

MEXICALI, B.C. (T3) - El gobierno de Baja California está en conversaciones para comprar su propia vacuna COVID-19.

La Voz de la Frontera informa que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio luz verde tanto a individuos como a estados para comprar sus propios lotes de vacunas COVID.

Bajo una condición, la vacuna debe ser aprobada por la Comisión Federal de Riesgos para la Salud (Cofepris). El secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico, dijo que ahora está en conversaciones con los laboratorios Pfizer y AstraZeneca para iniciar su propio plan de vacunación.

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, dice que tendrá más respuestas para construir su propia vacuna COVID el miércoles. Pérez Rico dice que el sábado pasado se administró el segundo baño de la vacuna COVID-19 a los trabajadores de la salud.

Sin embargo, todavía se necesitan más vacunas para los hospitales privados y los paramédicos.

Agrega, “Para todo el personal de Salud que lamentablemente no llegamos en estos dos envíos, no debemos desesperarnos, hay algunos que no podemos vacunar, pero esto es una cuestión de números, y les ruego que me comprendan. Somos 40 mil trabajadores de la salud en este estado, y llegaron 13 mil vacunas. Tenemos que priorizar. Tenemos que entender que si no estoy en contacto directo con pacientes de COVID o entro precisamente en áreas de COVID, tengo que esperar a que me vacunen".

Pérez Rico explicó que están a la espera del tercer lote para continuar con la vacunación.