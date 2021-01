El gobernador de Arizona Doug Ducey asistirá a la inauguración de Biden

Noticias 3

PHOENIX (T3) - El gobernador de Arizona, Doug Ducey, viajará a Washington la próxima semana para asistir a la toma de posesión del presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris.

Hace apenas unos días, Ducey presentó su estado del domicilio de forma remota debido a la pandemia.

También existen medidas de seguridad alrededor del Capitolio a raíz de la violencia de las turbas que irrumpió en el Congreso la semana pasada en Washington, D.C.

“En Estados Unidos, creemos en la transición pacífica del poder. No importa a quién apoyaste en las elecciones: una vez que las elecciones terminan, ponemos el país antes que el partido. Nunca ha sido más importante que ahora observar estas tradiciones para que todo el mundo las vea ", dijo el gobernador Ducey. Tuve el honor de representar a Arizona en la toma de posesión del presidente Trump en 2017, y me siento honrado de representar a nuestro estado en la 59ª Ceremonia Inaugural la próxima semana. El presidente electo Biden asumirá el cargo en un momento crítico de la historia de nuestra nación, y le deseo lo mejor. No estaré de acuerdo con él en todo y ciertamente no dudaré en compartir mis opiniones sobre el público asuntos de política que son importantes para los arizonenses, pero creo que el presidente electo Biden es un buen hombre y quiere servir a su país. Espero trabajar con su administración y defender a la gente de Arizona.”