La historia olvidada de la histórica máquina de ferrocarril en Baja California

MEXICALI, B.C. (T3) - Los miembros de la comunidad instan a los funcionarios mexicanos a rehabilitar el mantenimiento de la histórica máquina de trenes que se ha convertido en un ícono en la ciudad.

La Voz de la Frontera informa que varios activistas denunciaron la falta de atención, cuidado y mantenimiento de la "plaza del ferrocarril" donde se encuentra el tren.

Según los activistas, los daños son evidentes, desde cercas cortadas, grafitis, derrumbes, acumulación de basura, árboles secos, animales muertos, baños destrozados, e incluso el robo de partes del mecanismo ferroviario, donde se encuentra el robo de la campana de bronce afuera.

Miembro del comité de zona centro y representante de la asociación "Mexicali por un México mejor", dice el Dr. Jesús Granados Fernández, "Es lamentable que las autoridades no miren hacia atrás a uno de los lugares que albergan las raíces de la capital de Baja California y eso debe quedar como un espacio digno para la ciudadanía. Me comprometo a ayudar a rehabilitar este lugar. Siempre he trabajado por Mexicali, su valle y San Felipe y ahora no será la excepción, ya que nuestra visión no es solo señalar, sino trabajar directamente en beneficio de las personas ".

Los activistas dicen que el ferrocarril representó la oportunidad de muchas familias para emigrar del sur del condado a Baja California.

Por eso quieren conservar el monumento histórico como muestra de agradecimiento a quienes fueron los primeros en llegar a Baja California.

La máquina, número 2073, pertenece a los Ferrocarriles Sonora, que en sus años de servicio recorrió gran parte de la provincia, moviendo carga y pasajeros y siendo la estrella del cine mexicano.