Sector agricultor en Somerton el más afectado en casos de Coronavirus

SOMERTON, Ariz. (T3) - Si bien en todo el condado de Yuma ha habido un incremento de casos de Coronavirus, en el caso muy particular de Somerton la mayoría de las personas contagiadas son trabajadores esenciales, confirmó Jerry Anaya Alcalde de la ciudad. Parte de ello es que muchos de estos trabajos no cuentan con las condiciones y/o medidas de seguridad he higiene correspondientes.

''Lo que esta pasando aquí en Somerton es que mucha de la gente trabaja en la agricultura. Y otra vez comenzaron los trabajos de los empaques y la gente esta yendo a trabajar, se esta infectando,llegan a sus casas y es como ahorita se esta mirando la intereacción entre la gente. Se mira mas en ese sector de la poblacion'' externó Jerry Anaya Alcalde de la ciudad Somerton.

El mandatario agregó que parte de las razones del rebote de casos de coronavirus se debe a que las personas al ver una baja en dichos casos se relaja y es cuando empiezan a hacer caso omiso de las advertencias sanitarias.

Sobre el tema del toque de queda que recién se implementó en el estado de California, el funcionario comentó que por el momento no es necesario que se implemente pues en el caso muy particular con Somerton no es tanto el riesgo debido a que no se cuentan con centros nocturnos o bares o muchos lugares donde haya grandes aglomeraciones de personas.

Arizona actualmente tiene 340,979 casos confirmados de COVID-19, lo que

resulta en 6,739 muertes y en el condado de Yuma actualmente tiene 18,515 casos confirmados de COVID-19,lo que resulta en 396 muertes

