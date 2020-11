El plan COVID-19 de Biden: buscando exigir mascarillas en los 50 estados

Noticias 3

El plan COVID-19 de Biden: buscando exigir máscaras en los 50 estados

(T3) - El presidente electo Joe Biden publica planes de que su administración tiene la intención de implementar reglas de máscara "trabajando con gobernadores y alcaldes".

La mayoría de los estados ya tienen algún tipo de mandato de máscara, pero algunos no tienen una regla estatal.

Dejándolo como recomendación o dando la autoridad a los funcionarios locales.

Estos son los estados que no tienen requisitos de máscara en todo el estado.

Arizona

El gobernador Doug Ducey, un republicano, permite a los condados individuales exigir una máscara, pero no tiene una iniciativa estatal. Scottsdale fue el primero en hacer que las máscaras sean obligatorias a partir del 19 de junio. Otros municipios importantes con requisitos incluyen Phoenix, Tucson y Flagstaff.

Florida

No existe un requisito de máscara en todo el estado, sin embargo, algunos municipios locales tienen sus propios mandatos.

Georgia

En todo el estado, se requieren máscaras para algunos empleados esenciales, incluidos los empleados de restaurantes y servicios de cuidado personal. Mientras tanto, varios condados y ciudades tienen mandatos de máscaras.

Idaho

El estado no tiene un requisito para todo el estado, pero varios municipios locales lo tienen, incluido Boise.

Iowa

El estado no tiene un requisito estatal, pero varios municipios locales lo tienen.

Misisipí

El 4 de septiembre, la gobernadora Tate Reeves, republicana, levantó el requisito estatal de cubrirse la cara. Poco más de un mes después y en medio de un aumento en el número de casos, Reeves firmó una orden ejecutiva que requiere cubrirse el rostro en los condados con números de casos más altos de Covid-19. Pero esa orden vence el miércoles.

Misuri

El estado no tiene un requisito estatal, pero varios municipios locales lo tienen.

Nebraska

No existe un mandato estatal, pero los clientes y el personal de las peluquerías, los salones de belleza, los salones de tatuajes y los salones de masajes deben usar máscaras, como parte de los requisitos actuales de las Medidas de salud dirigidas.

Dakota del Norte

El estado no tiene un requisito para todo el estado, pero al menos un municipio local, Fargo, sí lo tiene.

Oklahoma

El consejo de la ciudad de Oklahoma City votó en una reunión especial en julio para aprobar una ordenanza de seguridad pública de emergencia que requiere cubrirse la cara en lugares públicos cerrados en toda la ciudad de Oklahoma.

Carolina del Sur

Varios condados y ciudades, incluidos Charleston y Columbia, tienen mandatos de máscaras.

Dakota del Sur

La gobernadora Kristi Noem, una republicana, ha adoptado un enfoque de no intervención sobre Covid-19. En octubre, escribió en un artículo de opinión que el gobierno no debería imponer un requisito de máscara: "Como dije antes, si la gente quiere usar una máscara, debería tener la libertad de hacerlo", escribió. "De manera similar, aquellos que no quieren usar una máscara no deberían avergonzarse de usar una". Dakota del Sur ocupa el segundo lugar, solo después de Dakota del Norte, en el número de casos de coronavirus por cada 100.000 personas.

Tennesse

Aunque no existe un mandato estatal, el gobernador Bill Lee, un republicano, firmó una orden ejecutiva que otorga a los alcaldes de 89 condados la autoridad para emitir requisitos de máscaras.

Wyoming

Aunque no existe un mandato estatal, el condado de Laramie, hogar de la ciudad capital, Cheyenne, tiene un requisito de máscara que entró en vigor el 1 de noviembre.

Durante la campaña de Biden, habló de su plan para emitir un mandato de máscara a nivel nacional. Declarar una máscara no es una declaración política, sino una forma de comenzar a unir al país.