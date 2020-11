Analizan como mitigar el impacto de la marihuana recreativa en San Luis

Noticias 3

SAN LUIS, ARIZ. (T3) - La propuesta 207 para despenalizar el consumo recreativo, producción y venta de la marihuana fue aprobada por los votantes de Arizona y en el caso de la ciudad de San Luis, el gobierno municipal busca alternativas para que el impacto no sea de manera negativa.

El alcalde de la ciudad Gerardo Sánchez externó de manera personal que él no votó a favor de dicha propuesta pues considera que podría afectar de manera negativa y que su prioridad como mandatario es salvaguardar la integridad de la ciudadanía además de que pudiera aumentar la incidencia delictiva, por lo que el día de ayer llevaron acabo una junta para analizar lo que el gobierno municipal puede accionar a nivel local y de ser necesario realizar una regulación que mitigue los riesgos del potencial nuevo mercado tal y como se hizo con la aprobación de la marihuana medicinal.

La propuesta, que lleva como nombre “El acta por una Arizona Inteligente y Segura” (The Smart and Safe Arizona Act), se volverá legal cuando los resultados de la elección sean certificados en alrededor de un mes en el futuro.

''No podemos decir que no porque los votantes ya decidieron y dieron si a la propuesta 207, y no podemos decir que no al uso de la mariguana pero si podemos decir donde puedes o no hacerlo, por ejemplo no vas a poder hacerlo en la escuela o cerca de una escuela, en lugares públicos o en un parque'', señaló el mandatario.

La nueva ley va a permitir la posesión de marihuana a personas de 21 años en adelante, y la venta de la hierba para uso recreativo en dispensarios.

La legalización de la mariguana fue aprobada con un 60% de los votos este 2020, anteriormente propuestas similares habían sido rechazadas en el estado, que permitía solamente el uso medicinal de este producto.

