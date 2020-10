Esto es lo que debes saber del tercer día de audiencias a Amy Coney Barrett para su confirmación Corte Suprema de EE.UU.

Noticias 3

(CNN) — Amy Coney Barrett, designada a la Corte Suprema por el presidente Trump, se enfrentó a la Comisión Judicial del Senado por última vez este miércoles, antes de que se vote su confirmación en dos semanas.

Nuevamente, Barrett se negó a anticipar cómo fallaría en casos potenciales durante la audiencia de confirmación, como hizo en los dos días anteriores, y buscó presentarse como una jueza independiente sin una agenda.

Estas son algunas conclusiones del tercer día de las audiencias.

Graham impulsa la idea de que Barrett apoyaría mantener el Obamacare

El presidente de la Comisión Judicial, Lindsey Graham, pareció sugerir que Barrett votaría para mantener la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés) en un caso que se avecina, debido a una principio conocido como divisibilidad. El legislador también se defendió de los ataques políticos en su dura carrera por la reelección contra el demócrata Jaime Harrison.

Barrett explicó que la pregunta ante la corte es si una sección de la ACA puede «separarse» en caso de que el estatuto se llegue a considerar inconstitucional. O si toda la ley tendría que caer, como argumentan la administración Trump y varios estados liderados por el Partido Republicano.

«La presunción siempre está a favor de la divisibilidad», dijo Barrett.

El intercambio entre el republicano de Carolina del Sur y Barrett al comienzo de la sesión del miércoles demostró que los ataques de los demócratas centrados en la atención médica contra la candidatura de Barrett han sido políticamente efectivos.

«Esta audiencia ha sido más sobre el Obamacare que sobre usted», dijo Graham.

«Desde un punto de vista conservador, en términos generales, queremos que los cuerpos legislativos hagan leyes, no jueces», dijo Graham más tarde. «¿Sería más cierto que si puedes preservar una estatua lo intentas, en la medida de lo posible?», agregó.

«Eso es cierto», respondió Barrett.

«Esa es la ley, amigos», respondió Graham.

Los demócratas van en otra dirección en lo que respecta al Obamacare

A los demócratas no los disuadió la sugerencia de Graham de que Barrett apoyaría la ACA.

La senadora de California Dianne Feinstein, la principal demócrata de la Comisión Judicial, también le preguntó a la designada sobre la doctrina de la separabilidad. Barrett le explicó a Feinstein que la doctrina era como un juego de «Jenga», donde un tribunal debe decidir si una ley puede mantenerse si elimina parte de ella.

Barrett le dijo que la divisibilidad «cumple una función valiosa de tratar de no deshacer su trabajo cuando no querría que un tribunal lo deshaga».

El senador demócrata de Vermont Patrick Leahy dijo que Barrett no había escrito ni hablado en defensa de la ACA, pero había criticado públicamente a la corte y a su presidente John Roberts por votar a favor de algunas secciones de la misma. Barrett señaló el miércoles que había hablado anteriormente como académica y no como jueza. Y afirmó que «nunca había tenido la oportunidad de hablar sobre la cuestión de la política».

Barrett le dijo más tarde a la senadora demócrata de Minnesota Amy Klobuchar: «No tengo ninguna animadversión hacia ni agenda sobre la Ley de Cuidado de Salud Asequible».

Amy Coney Barrett afirma que ‘nadie está por encima de la ley’, pero se niega a decir si Trump puede indultarse a sí mismo

Leahy también presionó a Amy Coney Barrett sobre si Trump puede indultarse a sí mismo como él afirma. Barrett respondió: «Nadie está por encima de la ley», pero se negó a responder la pregunta, al afirmar que eso «nunca se ha litigado».

«Esa pregunta puede surgir o no, pero es una que requiere un análisis legal de cuál es el alcance del poder de indulto», indicó Amy Coney Barrett. «Así que como sería opinar sobre una pregunta abierta cuando no he pasado por el proceso judicial para decidirlo, no es una en la que pueda ofrecer un punto de vista», agregó.

Barrett dice que el caso que determinó el derecho constitucional a los anticonceptivos es ‘muy, muy, muy, muy, muy, muy poco probable’ que se termine

El senador demócrata de Delaware Chris Coons le preguntó a Barrett si estaba de acuerdo con su mentor y exjefe, el difunto juez Antonin Scalia, en que el caso Griswold vs. Connecticut, que estableció que las parejas casadas tienen derecho a obtener y usar anticonceptivos en la privacidad de su propio hogar, se decidió erróneamente.

Barrett respondió que el precedente de Griswold es «muy, muy, muy, muy, muy, muy poco probable» que se termine.

Explicó que es «impensable que cualquier legislatura apruebe una ley» que prohíba el uso de métodos anticonceptivos y que es «muy poco probable» que un tribunal inferior se oponga al precedente de la Corte Suprema.

Barrett dijo que «la única razón por la que vale la pena hacer esa pregunta» es porque el caso de 1965 sustenta el histórico caso Roe vs. Wade de 1973, que definió el derecho constitucional al aborto. «Así que como Griswold implica un debido proceso sustantivo, un área que sigue siendo objeto de litigio para el país, no creo que sea un tema o un caso sobre el que pueda opinar», dijo. «Pero tampoco creo que Griswold esté en peligro de ir a ninguna parte», agregó.

El senador republicano de Missouri Josh Hawley dijo que los demócratas atribuyeron a Barrett «las peores lecturas y las interpretaciones erróneas más draconianas del juez Scalia».

«Tenía la impresión de que era una persona diferente al juez Scalia, y que tenía sus propias palabras, su propia opinión», agregó.

Kamala Harris presiona a Amy Coney Barrett sobre los derechos al voto, los derechos de los trabajadores y el cambio climático

La senadora de California Kamala Harris, candidata demócrata a la vicepresidencia, le preguntó a Barrett sobre el caso del condado de Shelby vs. Holder, que permitió que algunas jurisdicciones con un historial de supresión de votantes escaparan del escrutinio federal adicional bajo la Ley de Derechos Electorales de 1965.

Harris dijo que al menos 23 estados han aprobado leyes de voto restrictivas desde que la Corte Suprema decidió el caso en 2013. Luego preguntó si Barrett estaba de acuerdo con el presidente de ese tribunal, John Roberts, quien escribió en esa opinión que «todavía existe discriminación en el voto; nadie lo duda».

Barrett dijo que no expresaría una opinión sobre un posible litigio ante la corte.

«Creo que la discriminación racial todavía existe en Estados Unidos, y creo que hemos visto evidencia de eso este verano», agregó Barrett.

Harris luego le preguntó a Barret si cree que el covid-19 es infeccioso, si fumar causa cáncer y si el cambio climático «está ocurriendo y está amenazando el aire que respiramos y el agua que bebemos».

Aunque Barrett reconoció los dos primeros como un hecho, dijo que el cambio climático es un «tema de debate público muy polémico».

«No haré eso», dijo. «No voy a expresar una opinión sobre un tema de política pública, especialmente uno que es políticamente controvertido, porque eso es inconsistente con el rol judicial tal como lo he explicado».

Los republicanos confían en que Amy Coney Barrett será confirmada

Los senadores republicanos se mostraron confiados este miércoles de que confirmarán a la profesora de Derecho de Notre Dame y jueza del Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito para fin de mes. Esto le daría a los conservadores una sólida mayoría de 6-3 en la Corte Suprema.

«Los últimos tres días de audiencias han revelado muy buenas noticias», dijo el senador de Texas Ted Cruz. «La jueza Barrett será confirmada por esta comisión y por el pleno del Senado», afirmó.

La Comisión Judicial se reunirá el jueves a las 9 a.m., hora de Miami, para votar la designación de Barrett, y los republicanos tendrán suficientes miembros presentes para lograr el quórum. Los demócratas usarán su poder en virtud de las reglas de la comisión para retrasar la votación hasta el 22 de octubre, según un asistente republicano del Senado.

Una vez que todo eso haya terminado, la comisión llevará a cabo el cuarto día de audiencias, con el testimonio de testigos externos a favor y en contra de la confirmación de Barrett.

No se espera que Barrett vuelva a aparecer después de las 18 horas de interrogatorio de los senadores el martes y miércoles.

Quizás su momento más sincero fue cuando admitió haber tomado una copa de vino el martes por la noche, después de una audiencia de 11 horas.

«Te diré que lo necesitaba al final del día», dijo entre risas.

El senador demócrata de Connecticut Richard Blumenthal respondió: «Permítame decir (que) en ese tipo de cuestión, tiene derecho a permanecer en silencio».