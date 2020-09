Mujer de San Luis vence al coronavirus

Noticias 3

SAN LUIS, Ariz. (T3) - Maria Padilla, una mujer de 38 años, trabajadora y madre de 5 hijos, comparte su testimonio de vida sobre como venció el Covid-19 después de 22 días de estar conectada a unos ventiladores para poder respirar.

Fue a mediados del mes de Junio cundo comenzó a sentirse enferma, empezó con fiebre, dolores de cabeza y problemas para respirar. Al ver que los medicamentos para combatir una gripe común no causaban el efecto esperado, opto por dirigirse directamente al hospital de San Luis Urgent Care donde inmediatamente le realizaron la prueba de detección de Covid-19 en la que arrojó un resultado positivo.

Posteriormente, debido a la condición tan delicada en la que estaba evolucionando el coronavirus, los doctores optaron enviarla a otro hospital en Phoenix, donde estuvo internada por casi un mes.

Maria recuerda que tuvo momentos muy difíciles en el hospital, agotada por los medicamentos que tomaba, ademas de sentirse aún más aislada y sola debido a las extremas precauciones que los médicos y las enfermeras tuvieron que tomar para cuidarla.

''No pensé que me fuera a dar a mi, mucho menos tan fuerte. Esta enfermedad no es un juego, sentí mucho miedo y pienso que la gente debe de tomarlo en serio, yo gracias a Dios sobreviví. Usar una mascarilla no es malo, debemos de cuidarnos nosotros mismos para poder cuidar a los demás también'', comentó.

Actualmente esta en recuperación desde casa tomando las debidas precauciones al estar en contacto con sus hijos. La última prueba que se realizó para la detección de Covid-19 salió negativa pero los médicos no descartan una recaída si no continua bajo los cuidados requeridos. Por lo que de momento se sostiene económicamente de sus ahorros ya que aún no se le permite regresar a trabajar.

La información completa en su noticiero Telemundo 3 Noticias en punto de las 5:00 de la tarde.