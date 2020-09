La FDA anunció el retiro de dos medicamentos para la tiroides

Noticias 3

(T3) - El fabricante retira del mercado dos tipos de medicamentos para la tiroides después de que cuatro personas informaron haber tenido efectos adversos.

La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) dijo que las tabletas NP Thyroid fabricadas por Acella Pharmaceuticals, LLC que los problemas de salud con problemas cardíacos estaban asociados con los medicamentos retirados del mercado.

La compañía emitió un comunicado que decía: "Acella Pharmaceuticals, LLC está retirando voluntariamente un lote de 15 mg y un lote de NP Thyroid®, tabletas tiroideas, USP [levotiroxina (T4) y liotironina (T3)] de 120 mg al consumidor Los productos están siendo retirados del mercado porque las pruebas han encontrado que estos lotes son subpotentes. El producto puede tener tan solo el 87% de la cantidad etiquetada de levotiroxina (T4) ".

Aquí están los detalles del producto retirado:

NP Thyroid 15, Thyroid Tablets, USP, ¼ de grano (15 mg), NDC No. 42192-327-01, Lote No. M327E19-1, fecha de vencimiento Octubre de 2020

NP Thyroid 120, Thyroid Tablets, USP, 2 granos (120 mg), NDC No. 42192-328-01, Lote No. M328F19-3, fecha de vencimiento noviembre de 2020.