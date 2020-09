El presidente Trump aprueba un acuerdo para mantener en funcionamiento la aplicación TikTok

Noticias 3

"Le he dado mi bendición al acuerdo. Apruebo el acuerdo en concepto", dijo Trump.

NEW YORK, N.Y. (T3) - El presidente Donald Trump ha dado su "bendición" para que TikTok se asocie con Oracle y Walmart para formar una empresa estadounidense.

Trump dijo a los periodistas el sábado que la compañía combinada es un gran negocio para Estados Unidos.

Trump apuntó anteriormente a TikTok, de propiedad china, por preocupaciones de seguridad nacional y privacidad de datos.

La nueva compañía continuará con el nombre de TikTok, tendrá su sede en Texas y empleará al menos a 25,000 personas.

"Le he dado mi bendición al trato, si lo logran, es genial, si no lo hacen, también está bien", dijo Trump. "Veremos si todo sucede o no, pero conceptualmente creo que es un gran negocio para Estados Unidos".

La nueva versión de TikTok con sede en Estados Unidos usaría "mucha seguridad muy, muy poderosa. No tendrá nada que ver con ninguna tierra exterior y el país exterior. No tendrá nada que ver con China", agregó Trump.

Trump ha dejado en claro que el acuerdo garantizaría los datos de los aproximadamente 100 millones de estadounidenses que usan la aplicación.