Estafadores que afirman tener resultados de COVID-19

PHOENIX (T3)-Los proveedores de pruebas de COVID-19 y los pacientes informan sobre una posible estafa de impostores.

El Procurador General Mark Brnovich advierte a los arizonenses que tengan cuidado con las estafas de resultados de la prueba COVID-19.

Los estafadores pueden estar llamando diciendo que tienen un resultado de la prueba COVID-19 para usted. Sin embargo, están tratando de obtener información personal del paciente o engañando a los pacientes para que paguen dinero.

"En este momento, mientras innumerables arizonenses esperan ansiosamente los resultados de la prueba COVID-19, los estafadores se aprovechan de su ansiedad", dijo el Procurador General Mark Brnovich. "Los consumidores deben mantener la guardia alta. Si alguien llama pidiendo información personal como su número de Seguro Social o la información de su cuenta de Medicare, estas son señales de alerta de posible fraude".

El Procurador General Brnovich ofrece los siguientes consejos para detectar estafas en los resultados de las pruebas COVID-19:

Solicitudes de información personal: los estafadores pueden solicitar información personal, como números de Seguro Social o información bancaria. Un centro de pruebas no solicitará esta información.

Solicitudes de pago: la facturación de las pruebas de laboratorio de COVID-19 generalmente se maneja a través del seguro del paciente o del Departamento de Servicios de Salud de Arizona, sin costo para el paciente en este momento. Confirme cualquier solicitud de pago con su médico y proveedor de seguros antes de pagar. Informe las solicitudes de facturación de pruebas COVID-19 cuestionables al Departamento de Seguros de Arizona y al Departamento de Servicios de Salud de Arizona.

Resultados de las pruebas por teléfono: aunque algunos proveedores de pruebas pueden ofrecer proporcionar los resultados por teléfono o por mensaje de texto si así se solicita, los pacientes pueden preferir obtener estos resultados directamente de su médico o mediante cuentas de pacientes en línea alojadas por el propio laboratorio. Si no ha solicitado que se brinden sus resultados por teléfono, tenga mucho cuidado y no proporcione ninguna información por teléfono si se le solicita.

Llame para confirmar la identidad: si no está seguro de si la persona que llama es un estafador, cuelgue y comuníquese directamente con el proveedor de la prueba.

No se requiere prueba: si no solicitó una prueba COVID-19 o si ya recibió sus resultados, no proporcione información adicional a la persona que llama. Cuelga de inmediato.