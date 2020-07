Orden de cierre para gimnasios, iglesias y salones de belleza en California

SACRAMENTO, Calif. (T3) - El gobernador de California Gavin Newsom extendió el cierre de bares y restaurantes en todo el estado el lunes por la tarde. Newsom también ordena a las iglesias, gimnasios y salones de belleza que cierren sus puertas en varios condados, incluido Imperial.



El gobernador hizo el anuncio durante su sesión informativa diaria sobre coronavirus. Más tarde tuiteó esta lista de empresas afectadas:

NEW: As #COVID19 cases and hospitalizations continue to rise, 30 counties will now be required to CLOSE INDOOR OPERATIONS for:



-Fitness Centers

-Places of Worship

-Offices for Non-Critical Sectors

-Personal Care Services

-Hair Salons and Barbershops

-Malls