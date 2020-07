FBI advierte por estafas relacionadas con COVID-19

Noticias 3

(T3)-La Oficina Federal de Investigación (FBI) advierte al público sobre posibles esquemas de fraude relacionados con COVID-19, particularmente en esquemas de mulas de dinero.



Los estafadores continúan aprovechándose durante la pandemia de COVID-19 para robar su dinero, acceder a información personal, información financiera y usarlo como mula.



El FBI dice que cuando los delincuentes obtienen dinero ilegalmente, tienen que encontrar una manera de moverse y ocultar los fondos ilícitos. Estafan a otras personas, conocidas como mulas de dinero, para que transfieran este dinero ilícito a través de transferencias de fondos, movimiento físico de efectivo o por otros métodos.



Las mulas de dinero a menudo se dirigen a través de esquemas de trabajo en línea o sitios web y aplicaciones de citas.



Como mula de dinero, permite que otros usen su cuenta bancaria o realicen transacciones financieras en nombre de otros. El FBI dice que no solo pone en peligro su seguridad financiera y compromete su información de identificación personal, sino que también es un delito.



Protéjase al negarse a enviar o recibir dinero en nombre de personas y empresas de las que no es responsable personal y profesionalmente. El FBI le aconseja que esté atento a lo siguiente:



Esquemas de trabajo desde casa



Tenga cuidado con las ofertas de trabajo en línea y los correos electrónicos de personas que le prometen dinero fácil por poco o ningún esfuerzo. Las banderas rojas comunes que puede estar actuando como una mula de dinero incluyen:



-El "empleador" con el que se comunica utiliza servicios basados ​​en la web como Gmail, Yahoo, Hotmail, Outlook, etc.

-Se le pide que reciba fondos en su cuenta bancaria personal y luego "procese" o "transfiera" fondos a través de empresas de transferencia bancaria, ACH, correo o servicios de dinero, como Western Union o MoneyGram

-Se le pide que abra cuentas bancarias a su nombre para un negocio

-Le dicen que se quede con una parte del dinero que transfiere

-Las personas que afirman estar ubicadas en el extranjero le piden que envíe o reciba dinero en su nombre



Tenga cuidado con los correos electrónicos, mensajes privados y llamadas telefónicas de personas que no conoce y que afirman estar ubicadas en el extranjero y que necesitan su apoyo financiero. Los delincuentes intentan obtener acceso a las cuentas bancarias de los EE. UU. Para transferir los ingresos del fraude de usted y otras víctimas a sus cuentas bancarias. Los escenarios ficticios comunes incluyen:



-Las personas que afirman ser miembros del servicio de los EE. UU. Estacionados en el extranjero pidiéndole que envíe o reciba dinero en nombre de sí mismos o de un ser querido que luche contra COVID-19

-Individuos que dicen ser ciudadanos estadounidenses que trabajan en el extranjero pidiéndole que envíe o reciba dinero en su nombre o en el de un ser querido que lucha contra COVID-19

-Individuos que dicen ser ciudadanos estadounidenses en cuarentena en el extranjero pidiéndole que envíe o reciba dinero en su nombre o en el de un ser querido que lucha contra COVID-19

-Personas que afirman estar en el negocio de equipos médicos pidiéndole que envíe o reciba dinero en su nombre

-Personas afiliadas a una organización caritativa que le piden que envíe o reciba dinero en su nombre.

Si cree que usted, o alguien que conoce, ha sido solicitado para ser una mula de dinero, comuníquese con su oficina local del FBI. Para denunciar actividades sospechosas, visite el Centro de quejas por delitos en Internet del FBI en ic3.gov.