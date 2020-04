Estafas dirigidas a empresas en medio de la pandemia de COVID-19

Noticias 3

(T3)-Los estafadores adoptan una nueva forma de dañar a las empresas afectadas por COVID-19.

Better Business Bureau (BBB) ​​aboga por los dueños de negocios y sus empleados para que practiquen los riesgos de privacidad y ciberseguridad.

A medida que las organizaciones hacen la transición al teletrabajo temporal, es importante saber cómo detectar estos intentos antes de ser víctimas de estas estafas.

Estafas de tendencia:

BBB Scam Tracker informa 255 consultas de estafa relacionadas con COVID-19 con poco menos de $ 30,000 en pérdidas reportadas desde el 1 de enero de 2020 hasta el 7 de abril de 2020.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) también ha verificado que las siguientes estafas fraudulentas son las culpables del aumento de las estadísticas:

Correos electrónicos que suplantan al Presidente / CEO de una empresa para recaudar fondos y otra información relacionada con el pago.

Correos electrónicos que toman la personalidad de I.T. personal dentro de la organización para recopilar contraseñas, otorgar acceso a la computadora y descargar software dañino.

Mensajes engañosos que retratan la identidad de las administraciones de salud pública, que intentan recopilar números de seguridad social y proporcionan enlaces maliciosos para descargar documentos "importantes" relacionados con COVID-19.

Llamadas y correos electrónicos que afirman proporcionar un desembolso inmediato de los fondos de cheques de estímulo del gobierno una vez que se cobra una tarifa.

Empresas de suministro falsas que envían ofertas de artículos de primera necesidad. Una vez que se cobra el pago, el comprador nunca recibe un pedido.

Oportunidades de préstamos y subvenciones de la Administración de pequeñas empresas falsas para recopilar datos comerciales confidenciales.

¿Qué hacer cuando se nos solicita información?

BBB promueve la investigación antes de compartir y permitir el acceso a información personal y comercial. Encuentre la URL verificada en un motor de búsqueda y utilice el número que figura en el sitio web para hablar con un representante sobre las solicitudes recibidas. Recuerde a los empleados que validen con la gerencia y sigan a I.T. pautas antes de continuar con el envío de información confidencial.

¿Cómo identificar un correo electrónico de phishing?

Desafortunadamente, los correos electrónicos de phishing son cada vez más elaborados y difíciles de identificar. La actividad fraudulenta se puede detectar evaluando las siguientes características del correo electrónico:

Saludos genéricos: correos electrónicos que no se dirigen a usted personalmente.

Enlace a un sitio web falso: coloque el cursor sobre el enlace proporcionado en el correo electrónico para ver si se trata de una dirección web identificable. No haga clic, copie o pegue el enlace en la barra de búsqueda.

Mal escrito: ortografía, errores gramaticales y texto distorsionado.

Correo electrónico del remitente no oficial: la dirección del remitente no coincidirá con el nombre oficial de la empresa o puede aparecer como un proveedor de servicios de correo electrónico irreconocible.

Pasos de precaución

Los dueños de negocios deben educar a sus empleados sobre sus obligaciones de seguridad y privacidad, especialmente cuando trabajan a distancia. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) tiene un Centro de recursos de seguridad informática que también se puede utilizar para establecer medidas de ciberseguridad de teletrabajo.

Para obtener más información o programar una entrevista con un portavoz de BBB, comuníquese con Janet Noriega al 480-760-5801 o en janet.torricellas@bbbcommunity.org. Para obtener más información sobre cómo BBB está apoyando a las empresas durante la crisis de Coronavirus (COVID-19), visite https://www.bbb.org/coronavirus-business/ y BBB.org/Coronavirus.